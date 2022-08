Városvezetővé avanzsált a sörimádó póniló

Egy sörkedvelő pónit neveztek ki polgármesternek az angliai Devon megyében található Cockingtonban – írja a Daily Mail, amit a 24.hu szemlézett.

Mint olvasható, Patricket már a poszt régóta titkos esélyesének tartották. A póni nem hangzatos választási ígéretekkel tudott nyerni, mindössze azzal, hogy nagyon szereti a sört.

A shetlandi póni rendszeres vendg egy helyi pubban, ahol igencsak megszerette az ír stoutot. A Drum Inn nevű kocsmában még egy külön területet is elkerítettek az állatnak, ahol nyugodtan tudott pihenni, legelészni.

Patrickből hamar helyi látványosság lett, olyannyira, hogy a lakók petíciót is indítottak, hogy válsszák meg a falu polgármesterének. A kezdeményezést többszázan írták alá, aminek eredményeként a póni múlt héten Cockington nem hivatalos polgármestere lett.

„Patrick történelmet írt azzal, hogy ő lett az első póni polgármester az Egyesült Királyságban!” – méltatta „beiktatásakor” Kevin Foster helyi képviselő.

Az állat viszont hamar megtapasztalhatta, hogy milyen „kemény” terület a politika. A Mirror azt írja, hogy a helyi tanács nemrég meghozott döntése szerint nem legelhet az említett pub kertjében, amíg azt legelővé nem minősítik át. Erre azután került sor, hogy valaki feljelentette a kocsmát.

Azóta viszont újabb petíció indult, hogy a pónit engedjék vissza.

Nyitókép: The Adventures Of Patrick The Pony/Facebook