Megbénult a határ: rengeteg külföldi autót hoztak be Ukrajnába

Az ukrán parlament március végén fogadta el a külföldi járművek adómentes vámkezelésére vonatkozó törvényét. Ennek értelmében a hadiállapot idejére a magánszemélyek mentesülnek a behozatali vám, az általános forgalmi adó és a jövedéki adó megfizetése alól a vámkezelés során. Ezek az illetékek az autó piaci értékének 25-30 százalékát tették ki. Ez viszont több milliárdos kiesést eredményezett az ország költségvetésének. A törvényhozók ezért rövidesen meggondolták magukat, és bejelentették, hogy a kedvezmény csak július elsejéig tart.

Eddig több mint 16 ezer külföldi rendszámú autót vámkezeltek a kárpátaljai határátkelőkön. Sokan azonban az utolsó percre hagyták a dolgot, így a napokban hatalmas sorok alakultak ki a magyar–ukrán, illetve szlovák–ukrán ellenőrzőpontokon. A kárpátaljai vámhivatal tájékoztatása szerint csupán egy nap alatt több mint 1200 használt autót vámkezeltek - tudósította az InfoRádiót Simon Rita, a Kárpáti Igaz Szó munkatársa Ungvárról.

A magyar fél tájékoztatása szerint

a torlódás legfőbb oka, hogy sok esetben a járműtulajdonosok hiányos vagy hibás iratokat nyújtanak be a vámeljáráshoz.

A szlovák határon kiderült, az ott vesztegelők 80 százaléka a lengyel–ukrán határszakaszról jött ide. Kiderült, a szlovákok ugyanazokkal a problémákkal szembesültek, mint a magyar kollégáik. Az is lassította az ügymenetet, hogy az ukrán állampolgárok többsége lengyel hatóságokhoz benyújtott vámnyilatkozattal érkezett a határra.

A várakozókat a hőségre való tekintettel ivóvízzel látják el, de még így is elviselhetetlen a kánikula azoknak, akik majdnem 24 órát állnak sorban.

Rega Jána szerencsés volt, nagyjából két óra alatt lebonyolította a határátkelést. Vele volt a két és fél éves kislánya is, ezért előre engedték őket a sorban. Mint az InfoRádiónak elmondta, cseh rendszámú személygépkocsit hozott be Ukrajnába. Megjegyezte, a kedvezménnyel együtt is nagyjából 150 ezer forintnak megfelelő hrivnyába került az autó ukrajnai regisztrálása. De ezzel még mindig jobban jár a család, mintha tovább fizették volna a költséges külföldi biztosítást. Sőt, abban bíznak, hogy később jóval magasabb áron és könnyebben adhatják el az ukrán rendszámú autójukat itthon. Hozzátette, szomorúan figyelte, ahogy egyes férfiaknak a várakozás közben egy palack víz helyett behívót adtak a kezébe.

