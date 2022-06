Sztrájkot hirdettek a Ryanair utaskísérői, de csak kevés járatot érint

Háromnapos sztrájkot hirdetett a Ryanair légiutas-kísérőit tömörítő szervezet: péntektől Spanyolországban, Belgiumban és Portugáliában is tiltakoznak a rossz munkakörülmények és a fizetéseket övező viták miatt. a sztrájkhoz hétvégén az olasz és franciaországi légiutas-kísérők is csatlakoznak, a spanyolországi személyzet pedig június 30-án, július 1-jén és 2-án is sztrájkolni fog.

A Reuters beszámolója szerint A Ryanair szerint a 3000 pénteki járatuknak kb. két százaléka volt érintett a sztrájkban, és úgy terveznek, hogy a napi 3000 járatuk 98 százaléka zökkenőmentesen üzemel majd a következő napokban is.

Nyitókép: Pixabay