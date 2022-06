Nagy fordulatot hozott a háború a kibertámadások terén is

Míg korábban a zsarolóvírus-fenyegetések általában elkerülték Oroszországot, a háború kitörése óta a kibertámadások legkedveltebb célpontja lett, a biztonságtechnikai szoftvereket fejlesztő ESET elemzése szerint a háború kezdete óta megnőtt az amatőr zsaroló- és adattörlőprogramok száma, amelyek készítői gyakran a harcoló felek egyike mellett foglalnak állást, és a támadásokat személyes bosszúként állítják be.

A társaság közleménye szerint a háborúban a spam és az adathalász fenyegetések is megjelentek. Közvetlenül a február 24-i események után a csalók elkezdték kihasználni az Ukrajnát támogatni próbáló embereket, fiktív jótékonysági szervezetek és adománygyűjtő akciók által. Az ESET adatai már az invázió első napján a spamek nagymértékű megugrását mutatták.

Az idén márciusban és áprilisban már

tömeges spamkampányokat indítottak Microsoft Word dokumentumok felhasználásával, ami miatt az észlelések száma 113-szorosára emelkedett

2022 első harmadában. Az Emotet kampányai megjelentek az e-mail fenyegetések között is - ezek 2022 első harmadában 37 százalékos emelkedést mutattak. (Az Emotet elsősorban a banki szektort célzó kártevők terjesztőjeként vált ismertté, és továbbra is az egyik legköltségesebb és legpusztítóbb kártevők közé tartozik, amely a kormányzati-, magán-, és pénzügyi szektort egyformán célozza. Újabb változatai - a különböző letölthető modulok révén - a banki adatok ellopása mellett szinte bármilyen más káros tevékenységre is alkalmasak, például zsarolóvírus telepítésére.)

A kiberbiztonsági vállalat telemetriai mérései számos más, az orosz-ukrán háborúhoz nem kapcsolódó fenyegetést is észleltek. Az ESET kutatói megerősítették, hogy az Emotet - amely elsősorban spam e-maileken keresztül terjed - a tavalyi törlési kísérletek után visszatért, és újra felbukkant. Működtetői az év első harmadában több spamkampányt indítottak, és támadási kísérleteik több mint százszorosára nőttek - közölték. A vírusriport ugyanakkor megjegyzi, hogy ezek a kampányok talán az utolsók voltak ebből a fajtából, mivel a Microsoft nemrégiben úgy döntött, az Office programokban alapértelmezés szerint letiltja az internetről elérhető makrókat. A változást követően az Emotet üzemeltetői más támadási módokat kezdtek tesztelni.

Sikeres és sikertelen kiberkémkedés 42 ország ellen Az orosz kormány hackerei számos kiberkémkedési műveletet hajtottak végre nemrégiben a Kijevet támogató országok ellen Ukrajna februári orosz megtámadása óta - közölte szerdai jelentésében a Microsoft amerikai számítástechnikai óriáscég. "A jelenlegi háború kibernetikai aspektusai messze túlmutatnak Ukrajnán, és a kibertér egységes jellegéről tanúskodnak" - írta a dokumentumban Brad Smith, a Microsoft elnöke. A kutatók orosz hackerek ukrajnai célpontok ellen irányuló számos pusztító kibertámadását nyomon követték, amióta elkezdődött a konfliktus. Most azt állapították meg, hogy Ukrajnán kívül 42 ország 128 szervezete volt ugyanezen csoportok célpontja titkos, kémkedésre összpontosító hackertevékenységek során - olvasható a jelentésben. A nemrégiben elkövetett behatolási kísérletek java része az Egyesült Államok ellen irányult - írták a Microsoft kutatói, de a NATO több olyan tagállama is célpont volt, amely segítséget nyújt Ukrajnának. A célpontok között szerepeltek lengyelországi, lettországi, litvániai, dániai és norvégiai, valamint a NATO-csatlakozási kérelmüket benyújtó Finnország és Svédország szervezetei. "A célpontok többnyire kormányok, de agytrösztök, humanitárius szervezetek, valamint létfontosságú infrastrukturális szolgáltatók voltak" - áll a közleményben. A támadások 29 százaléka volt sikeres. A sikeres behatolások legalább egynegyede során történt adatlopás.

