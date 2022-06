Kárpátalja túlterhelt: megszüntetik a menekültek ingyenes étkeztetését

A menekülteket befogadó és ellátó helyiségek túlterheltek – jelentette be Kárpátalja vezetője. Viktor Mikita úgy fogalmazott: „a helyi önkormányzatokkal arra az álláspontra jutottunk, az lenne a helyes, hogy aki tud, keressen munkát és menjen dolgozni. A belső menekültek nem ülhetnek ölbe tett kézzel és nem várhatják el, hogy ingyen etessük őket” - tudósította az InfoRádiót Simon Rita, a Kárpáti Igaz Szó munkatársa Ungvárról.

A megyében emiatt fokozatosan megszüntetik az ideiglenesen áttelepültek ingyenes étkeztetését, és ezentúl csakis a szociálisan rászorulók részesülnek térítésmentes ellátásban. Aki nem tartozik ebbe a kategóriába, a továbbiakban ingyen nem, de kedvezményes áron kaphat ételt.

Több kárpátaljai település is panaszkodott már arra, hogy lassan kifogynak a készleteik,

nem tudják miből eltartani a menekülteket. Már korántsem érkezik annyi humanitárius segély, mint három hónappal ezelőtt. Annak ellenére, hogy innen már sokan visszatértek a belső-ukrajnai otthonukba, egy-egy helyen még így is több száz menekültről kell gondoskodni. Ez hatalmas terhet jelent az önkormányzatoknak.

Mivel Ungváron tartózkodik a legtöbb, közel 50 ezer menekült, ezért itt a legégetőbb a helyzet megoldása. A város vezetése arra kéri a vendéglátókat, csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és támogassák a háború miatt otthonukat elhagyni kényszerülő embereket. A felhívás nyitott fülekre talált, már akad is olyan étterem, amely vállalta a kedvezményes étkeztetést. Az ebédek ára átlagosan 50 hrivnya, azaz nagyjából 600 forint. Ebbe leves, hús vagy hal, köret, saláta, kenyér és üdítő tartozik bele.

Tart még ugyanakkor a magyar kormány Hungary Helps elnevezésű programja is, amelynek részeként március óta már számos humanitárius projekt valósult meg nemcsak Kárpátalján, hanem Ukrajna számos területén. Az egyik ilyen az Egytálétel Program, melynek keretében több százezer adag ételt adtak már át. Emellett élelmiszereket, többek között szárasztésztát, valamint higiéniai cikkeket is eljuttattak már a menekülteket ellátó intézményekbe, ezzel is enyhítve a helyi önkormányzatok terhét.

(A nyitóképen: Az orosz-ukrán háború elől Donyeck és Luhanszk megyéből elmenekült emberek egy ungvári gimnázium tornatermében kialakított menekültszálláson 2022. március 11-én.)

Nyitókép: MTI/Nemes János