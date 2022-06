Tagadják, mégsem tagadják - Ukrán gabonát "exportálnak" az oroszok, nem is keveset

Ukrajna 600 ezer tonna gabona ellopásával vádolja Oroszországot: ezt egészen idáig tagadták a megszállók. A hozzáférés a gabonához kulcsfontosságú kérdés, mivel évente több millió tonnát visznek ki Ukrajnából afrikai és közel-keleti országokba, ezt most a fekete-tengeri kikötők orosz blokádja megakadályozza.

Az USA ugyanakkor azt feltételezi, hogy az oroszok az aszály sújtotta afrikai országoknak adják el az ukrán búzát, de a saját hasznukra. Május közepén 14, gabonával megrakott hajót láttak elhagyni Ukrajna-közeli kikötőket - írja a BBC.

Részletesen elmondták, merre viszik ki a gabonát

Az orosz fél tagadásával jelentős ellentmondásban állnak egyes nyilatkozatok. Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja régiójának oroszok kinevezte vezetője szerint a gabonaféléket tehervonatokon vitték a 2014-ben annektált Krímbe, majd onnan a Közel-Keletre tartó vonatokon hagyták el a régiót. Az orosz állami tévének arról nyilatkozott, hogy a legtöbb szerződést Törökországgal kötik.

Oleg Krjukov, Krím orosz szóvivője szerint Melitopolból 11 vagonnyi gabona érkezett a régióba.

Minderről az orosz állami hírügynökségnek, a RIA-nak nyilatkozott. Úgy fogalmazott, az elfoglalt herszoni régióból érkezik a gabona.

Lavrov szerint az ukránoknak kéne megoldani a kikötőhelyzetet

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tagadta, hogy Oroszország akadályozná Ukrajna búzakivitelét, és azt mondta, hogy Ukrajna feladata Odessza és más kikötők előtti vizek aknamentesítésének elvégzése. Az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint Ukrajna nem teheti meg ezt, mert

Oroszország a gabonafolyosókat használná támadásra

Oroszország a nyugati szankciókat is hibáztatja az élelmiszerválságért, a Nyugat szerint azonban Oroszország "fegyverré tette" az élelmiszer-ellátást. Törökország próbál közvetíteni egy olyan megállapodás létrejöttében, amely biztonságos tengeri folyosókat hozna létre.

Ukrajna törökországi nagykövete, Vaszil Bodnar azt mondta nemrég, hogy Oroszország lopott gabonát szállít a Krímből, és Törökország is a célállomások között van.

"Felhívást intéztünk Törökországhoz, hogy segítsen nekünk, és a török fél javaslatára büntetőeljárást indítunk a gabonát ellopó és értékesítő személyek ellen" - idézte őt a Reuters.

Pusztító éhínség jöhet Afrikában

Az Ukrán Gabonaszövetség vezetője, Mikola Gorbacsov arra figyelmeztetett, hogy ha az ukrán kikötőkből nem indulhat újra az export, az súlyosan érinti a július végén kezdődő következő betakarítást. Ukrajna gabonaexportja jövőre legfeljebb 20 millió tonnára korlátozódik - közúton, folyami úton és vasúton -, míg tavaly 44,7 millió tonnát sikerült exportálni.

Oroszország ukrajnai inváziója világszerte nagy áremelkedést hozott a gabona, az étolaj, az üzemanyag és a műtrágya árában.

Ez részben az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók következménye. Oroszország és Ukrajna együttesen a világ búzakészleteinek közel egyharmadát adja - Ukrajna részesedése majdnem 10 százalék. Emellett az ENSZ adatai szerint 2019-ben Ukrajna a világ kukoricakészletének 16 százalékát, a napraforgóolajnak pedig 42 százalékát adta.

Ukrajna korlátozott kiviteli kapacitása és a gabonakészletek egyes országok általi felhalmozása hozzájárul a hiányhoz az élelmiszerhiánytól már amúgy is sújtott országokban. Petroc Wilton, a Világélelmezési Program szomáliai munkatársa szerint az Afrika szarván uralkodó szárazság már most is pusztító.

"Négy egymást követő esős évszakban nem volt csapadék. Tizenötmillió éhező ember él itt, számuk az év végére 20 millióra emelkedik" - mondta.

Nyitókép: Pixabay