Heves harcok dúlnak egy 25 kilométeres szakaszon, ez most a háború kulcsterülete

Oroszország Szeverodonyeck, Liszicsanszk és Rubizsnye városokat igyekszik körbekeríteni, hogy ezzel a teljes luhanszki régiót magáénak tudhassa. Luhanszk teljes elfoglalása pedig az egész Donbasz elfoglalását célzó művelet része.

A megyében az északi és a déli orosz egységeket egy körülbelül 25 kilométeres, ukrán kézen lévő terület választja el egymástól, ezen a területen heves küzdelmek folynak, mert erős az ukrán ellenállás, az erők jól beásott védelmi pozíciókat foglalnak el.

Az ukrán Egyesített Műveleti Erők valószínűleg továbbra is hatékonyan irányítják és ellenőrzik ezt a frontot, ám Oroszország elért néhány sikert, részben a tüzérségi egységek összpontosításának köszönhetően.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jtTcuPCs66



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/fAw6Dj1aPm — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 24, 2022