Nem veszik át katonáik holttestét az oroszok – videó

Az al-Dzsazíra katari hírtelevízió riportjában olyan a háborúban elesett orosz katonák holttestét mutatták be, akiket az ukrán hatóságok hiába próbálnak átadni, hogy hazaszállítsák és eltemethessék őket – írja az Azonnali. A felvételek a kijevi régióban készültek.

Egy ukrán vasútállomáson hűtővagonokban tárolt, fóliába csomagolt holttestek láthatók, a film kedvéért néhány esetben megbontják a fóliát, hogy bemutassák: a háborúban elesett orosz katonákról van szó. A halottak zsebéből személyes tárgyak, de ékszerek is előkerülnek.

Egy Vlagyimir Limuzin nevű ukrán katonatiszt arról beszél , hogy az orosz hadsereg egyszerűen nem akarja hazaszállítani a tetemeket.

Al Jazeera published a report in which they showed a refrigerated carriage filled with the bodies of Russian soldiers died in Ukraine.



