Betegsége miatt új módon szervezik II. Erzsébet nyilvános megjelenéseit

A Buckingham-palotából származó információk szerint feltételezhető, hogy II. Erzsébet királynő nem lesz jelen a különböző nyilvános eseményeken platinajubileumán, ha azonban mégis, akkor arról az adott napon döntenek, és a királyi család egyik tagja fogja elkísérni. A jövőben ez lehet az új stratégiája a palotának, így elkerülhetők a félreértéseket, és senkinek nem okoznak csalódást, ha a királynő mégsem jelenik meg valahol - írta a Telegraph alapján a Telex.

Június 2-án lesz 70 éve, hogy édesapja, VI. György halála után II. Erzsébetet megkoronázták, és ezzel ő a leghosszabb ideje trónon lévő uralkodó.

Mint ismert, a királynő idén már több eseményt is lemondott egészségügyi problémái miatt, nemrég jelentkező mozgásszervi problémája mellett a koronavírust is elkapta februárban. 1970 óta idén először nem vett részt a húsvétvasárnap reggeli istentiszteleten, ahogyan a nagycsütörtöki szertartáson sem volt ott a windsori Szent György-kápolnában, és az éves nemzetközösségi szertartást is lemondta.

A napokban váratlanul két év után először meglátogatta az uralkodót Harry herceg és Meghan Markle.

A királynő továbbra is ellátja uralkodói feladatait, számos online eseményen jelen van, és mindennap megkapja a legfontosabb kormányzati információkat.

Korábban már bottal jelent meg nyilvános eseményen, azt azonban a jelenlegi információk szerint elutasítja, hogy kerekesszékben mutatkozzék. A Windsori Kastélyban lakó II. Erzsébet királynő online, videokapcsolatos meghallgatáson fogadja az ecuadori nagykövetet, Sebastian Mateo Corral Bustamantét és Maria Jose Jaramillo Moscosót a Buckingham Palotában, Londonban, 2022. március 31-én. (Fotó: Kirsty O'Connor - Pool/Getty Images)

(A nyitóképen: II. Erzsébet bottal érkezik a Westminster Apátságba András yorki herceg társaságában, a királynő 2021-ben elhunyt férjére, Fülöp edinburghi hercegre való emlékező szertartásra 2022. március 29-én.)

