Beregszászi püspök: az érkezők és a helyiek mellett a Kijevben maradtakat is segítjük

"Egyre nagyobb felelősség és teherhordozás kerül a vállunkra. Nemcsak az ideérkező menekültek ügyével kell foglalkozni, hanem az itt maradt betegeknek, időseknek a gondozása is a mi vállunkra terhelődik" - kezdte a helyzetértékelést az InfoRádióban Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke.

Elmondta, Beregszászban a Polgármesteri Hivatalban a kistérség vezetője hétfőn összehívta az egyházi és világi karitatív szervezetek képviselőit, hogy segítsenek a segélyezésben és az élelemellátási problémák megoldásában azok számára, akik ideiglenes szálláshelyeken vannak, valamint azok számára is, akik eddig is nehéz körülmények között éltek, betegek, rokkantak. Megjegyezte: nagyon sok időt és energiát vett el a Kárpátalján élő cigányok gondja. Nekik nem volt eddig sem könnyű, most pedig egyre nehezebb a helyzetük.

Beregszászon is - a többi menekültfogadó helyszínhez hasonlóan - vannak, akik ott ragadnak, és vannak akik 2-3 nap után továbbmennek Magyarország irányába.

"Nem tudjuk pontosan, hogy mennyien vannak a városban. Magában Beregszászban talán 15 ezerre tehető a menekültek száma, a falvakban 50-100 ezer közötti lehet. Van például négy település, ahol volt falusi turizmus régen és voltak szálláshelyek - azok most mind-mind foglaltak."

Az első napokban a legtöbben a saját készleteket használták fel a menekültek ellátására - már ahol voltak ilyenek -, de mostanra már több helyről érkezett a szervezethez is kérelem, hogy szükség lenne lábbelire vagy ruhára, pelenkára.

"Ezeket a dolgokat megpróbáljuk a már beérkezett szállítmányokból félretenni vagy rögtön odaküldeni, de a szállítmányok nagy része még Magyarországon van. Egyik percben vannak szállítmányozással kapcsolatban könnyítések a határátkelőn, egy óra múlva viszont már megint megváltozik helyzet, úgyhogy nagy a bizonytalanság. És természetesen azt is figyelemmel kell kísérni, hogy nem itt van háború, hanem belső Ukrajnában. A mi egyházunk is küldött a hétvégén egy nagy személyszállító busszal adományt a fővárosba, ahol emberek, köztük gyerekek és idősek, napok óta metrókocsikban húzzák meg magukat. Kijevben már nagy lehetősége nincs az embereknek élelmiszert vásárolni. Az elmúlt napokban több szállítmányt indítottunk tovább, ezek célba is értek a fővárosban. Az egyik lelkipásztorunk is elment szombaton az egyikkel Kijevbe, és hétfő reggelre értek haza. Ha jól tudom, akkor rajta kívül még 16-an jöttek el Kijevből" - mondta a püspök.

A hágón túl az ivanofrankovszki megye baptista közösségével van kapcsolata a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek, ott már sérülteket is el kell látni.

"Tudunk arról, hogy az ő gondozásukban már vannak könnyű sebesülésekkel érkezett fiatalemberek. Tudjuk, hogy a harcok sajnos nem csitulnak, egyre több a katonai és civil sérült is. Ukrajnában az egészségügyi ellátás eddig is elég akadozva ment, és főleg ilyen esetben, amikor minden bizonytalanná válik, és azt se tudjuk, hogy melyik kórház működik vagy nem működik, az eszközök nagyon fontosak. Azokra a helyekre szeretnénk eljuttani őket, ahol heves harcok dúlnak és emberek százai sérülnek meg, hogy segítséget tudjanak nekik nyújtani."

Arra a kérdésre, hogy valóban sorra érkeznek-e határ menti járásokba is a behívók a fiataloknak, Zán Fábián Sándor püspök elmondta: ez így van, senki sem mentesül a behívások elől.

"Háborús állapot van. A lelkész is kapott, a főjegyző is, aki az én helyettesem. Ez alól senki sincs mentesítve, elméletileg én is kaphatok behívót."

