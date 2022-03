Kijev melletti evakuációs pontot ért orosz támadás – megrázó felvételek

Intenzív bombázás érte Kijev nyugati és északnyugati részét vasárnap - közölte a CNN.

A főváros melletti Irpiny evakuációs pontját is orosz támadás érte. Helyi beszámolók szerint legalább három személy, köztük két gyerek életét vesztette. (Photo by Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images) (Photo by Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images)

Az Anadolu hírügynökség fotósa az alábbi felvételt rögzítette:

Footage shows an explosion in Ukraine's Irpin city while civilians flee the region.



Located on the Irpin River, near the capital Kyiv, Irpin is one of the regions where clashes between Russian and Ukrainian forces are underway.https://t.co/wlKpiNNnmP



?: Servet Ulku pic.twitter.com/fB0fsrOrfz — Anadolu Images (@anadoluimages) March 6, 2022

Szombaton arról érkeztek képek a Kijevtől északnyugatra fekvő Irpinyből, ahogy a lakosság egy leszakadt híd romjai alatt próbál menekülni a háborús övezetből.

Photo by Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images) (Photo by Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images) (Photo by Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images)

A Kijev közelében lévő Bucsa településen több mint egy hete tartanak a harcok, a bombázás vasárnap is folytatódott. A város közlése szerint nincs áram, fűtés és internet sem, a humanitárius segélyek bejuttatása is lehetetlen. (Photo by Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images) Photo by Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images) (Photo by Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images)

Nyitókép: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images