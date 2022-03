Ukrajnai háború - Szijjártó Péter döntésekről számolt be Brüsszelből

Mint mondta, az ülésen részt vett az EU-tagországok külügyminiszterein kívül az Egyesült Államok, Kanada és Nagy-Britannia külügyminiszterei, valamint a NATO főtitkára is. A témák az ukrajnai háborúval voltak kapcsolatosak.

A külügyi tanács pénteken formálisan is rábólintott az EU ideiglenes védelem biztosítására vonatkozó határozatára, ami egy olyan irányelv, ami lehetőséget teremt arra, hogy egy meghatározott konfliktusból - most Ukrajnából - tömegesen menekülni kényszerülő emberek könnyebben részesüljenek védelemben. Ez a jogszabály most hozzáigazította az európai jogot a valósághoz - értékelt Szijjártó Péter.

Magyarország már ezelőtt, a nemzeti szabályozás alapján már befogadta, ellátja a menekülteket. Az ország fel van készülve erre, még az eddigieknél is nagyobb számban el tud látni menekülteket, nincs szükség külső segítségre - erősítette meg a külügyminiszterek előtt Szijjártó Péter.

Bejelentette továbbá: döntés született arról, hogy

magyarországi kórházakban ellátást kaphatnak azon beteg ukrán gyerekek, akiknek az ilyen ellátása a háborús viszonyok miatt akadályokba ütközik.

Változott továbbá a Kárpátaljára küldött, már korábban bejelentett 600 millió forintos humanitárius segély összetétele, és végül ez a kárpátaljai kormányzóval folytatott egyeztetések nyomán a küldemény

800 tonna ételt, valamint

200 tonna babaápolási és higiéniai eszközt fog tartalmazni.

Kiderült: a friss adatok szerint a háború kirobbanása óta összesen 140 ezren érkeztek Magyarországra Ukrajnából, közülük 100 ezren ukrán nemzetiség, 22 ezren magyarok, mintegy 18 ezren harmadik (nem uniós) országok állampolgárai, akiknek segített a külügy, hogy haza tudjanak utazni (döntő többségük ugyanis ezt tervezi; számos ország indított, indít mentesítő járatokat, pl. India, Marokkó, Nigéria is).

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy a külügyi csúcson több tagállam részéről felmerült egy esetleges újabb, Oroszország elleni szankciós csomag szükségessége. A tárcavezető hangsúlyozta: sem előterjesztés, sem döntés nem született ilyenről, és a tagállamok egy része szerint előbb az eddigi három szankciós csomagot kellene megfelelően alkalmazni, az újabbat pedig ezeknél jobban elő kellene készíteni.

A magyar álláspont az, hogy

a jelenlegi állapot fenntartását támogatjuk, azzal, hogy az energiaellátással kapcsolatos szankciókat Magyarország nem fog tudni elfogadni

- hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette: szűk körű beszélgetésekben több ország jelezte, hogy így vélekedik és nagy ország is volt hasonló állásponton. Az energiaellátást érintő szankciók ügyében a tagállamok megosztottak; mint mondta, a levezető elnök szavai szerint is "elég erős a megosztottság ahhoz, hogy nagy legyen az esélye, hogy ebben egységes álláspont nem alakulhat ki".

A tárcavezető beszámolt a harmadik kijevi evakuációs akció sikeréről: a 16 magyar, 3 osztrák és 1 francia állampolgár már Magyarország területére ért.

Határ-ügyben kiderült:

"egyértelműen csökken a forgalom".

Az ötből három határátkelőn (Lónya, Barabás, Beregsurány) gyors az áthaladás sebessége. Tiszabecsnél 2 óra a várakozási idő. Záhonynál továbbra is sok a busz és a vonat, de viszonylag átlagos a forgalom.

Két értékeléssel zárta mondandóját Szijjártó Péter. Jó hírként értékelte, hogy a csütörtöki orosz-ukrán tárgyaláson megállapodtak a humanitárius folyosók biztosításáról és reményét fejezte ki, hogy a hétvégi tárgyalásokról szóló hírek igaznak bizonyulnak, valamint hogy komolyabb előrelépést is elérnek azokon.

Reagált továbbá Ukrajna budapesti nagykövetének szavaira is. (Nepop Ljubov, Ukrajna budapesti nagykövete sajtóbeszámolók – 444.hu, New York Times, Mandiner – szerint egy péntek délutánra szervezett zárt körű konferencián, Orbán Viktor korábbi szófordulatát felhasználva azt mondta, "stratégiai nyugalmatok csak a sírban lesz". A nagykövet sírva beszélt arról, hogy a Nyugat nagyon elkésett a szankciókkal, pedig a háború előtt kérte az ukrán kormány, hogy büntessék meg Oroszországot, hátha meg lehet előzni a legnagyobb bajt. Azt mondta: „Ti lesztek a következők, Putyin nem fog megállni!” Szerinte a NATO önmaga védelmében sem maradhat ki ebből a "harmadik világháborúból".)

Szijjártó Péter mindezzel kapcsolatban leszögezte, hogy Magyarország érdekét képviseli, képviselik, az pedig az, hogy az ország kimaradjon ebből a háborúból.

"Értjük, hogy az ukránok ezt máshogy gondolják. Mi továbbra is minden humanitárius segítséget megadunk Ukrajnának, de fegyvereket nem fogunk szállítani, katonákat nem fogunk küldeni

és halálos fegyvereket se szállítanak át az országon a magyar emberek és Magyarország biztonsága érdekében" - mondta. Az ukrajnai menekültek jogai az EU-ban Ylva Johansson uniós belügyi biztos a Belügyi Tanács rendkívüli ülését követően csütörtökön ismertette: a tagállamok döntése értelmében különleges státusz megadásával ideiglenes védelmet biztosítanak az ukrajnai háború elől menekülőknek az Európai Unióban.

A határozat céljai között szerepel, hogy felgyorsítsák a nemzeti menekültügyi eljárásokat az orosz invázió miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrajnai emberek esetében. A döntés értelmében a háború elől menekülők a gyorsított eljárás lefolytatását követően tartózkodási engedélyhez jutnak, valamint hozzáférést az oktatáshoz és elhelyezkedési lehetőséget az uniós munkaerőpiacon. A konfliktus miatt otthonukat elhagyni kényszerült ukrán állampolgárok, illetve Ukrajnában élők, valamint családtagjaik az Európai Unió egész területén jogosultak lesznek védelemre. Szintén védelemben részesülnek az EU-ban azok az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó, nem ukrán állampolgárok és hontalanok, akik nem tudnak visszatérni származási országukba vagy régiójukba. Azok, akik csak rövid időre tartózkodnak jogszerűen Ukrajnában és biztonságosan vissza tudnak térni a származási országukba, nem tartoznak e védelem hatálya alá. Mindazonáltal számukra az átutazáshoz lehetővé kell tenni az EU területére történő belépést, hogy hazatérhessenek. Az ideiglenes védelemről szóló irányelvet pénteken hirdetik ki, ezt követően azonnal hatályba lép, és egy évig lesz érvényben. Szükség esetén legfeljebb kétszer egyéves időszakra meghosszabbítható. Az Európai Bizottság azonban bármikor javasolhatja az ideiglenes védelemre vonatkozó irányelv hatályának megszüntetését is, ha azt az ukrajnai helyzet lehetővé teszi. (MTI)

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter