Elfoglalták Herszont az oroszok, közeledik Kijevhez a konvoj – így áll a háború

Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában: orosz ejtőernyősök érkeztek Harkivba, a második legnagyobb ukrán városba, ahol tegnap több tucat ember vesztette életét a bombázások során. A Fekete-tengernél, a Dnyeper-folyó torkolatánál található Herszon is orosz kézre került ukrán tisztviselők szerint.

Az Oroszországgal szövetséges Fehéroroszország megduplázta erőit az ukrán határon a BBC információi szerint. A lenti térképen pirossal jelölve látható, jelenleg Ukrajna mekkora területe áll orosz kontroll alatt.

A harkivi ejtőernyős akció keretében egy katonai kórházban bontakozott ki harc az orosz és az ukrán katonák között: Volodimir Timosko, a helyi erők vezetője szerint ukrán áldozata nem volt az összecsapásnak. Ez nem azt jelenti, hogy a város elleni támadás sem járt emberáldozattal – legalább 21 ember halt meg, 112 pedig megsebesült a város bombázásában a harkivi polgármester szerint.

A Harkivi Regionális Államigazgatás kormányzója szerint minden orosz támadást sikerült visszaverni és állásaikat megtartották annak ellenére, hogy kedden és az éjszaka folyamán is hevesen bombázták Harkivot. Oleh Szinegubov kormányzó szerint "az orosz ellenség jelentős veszteségeket szenvedett". Úgy tudni, hogy az orosz csapatok behatoltak a város északkeleti és északi szektorába, miközben Harkiv felett sugárhajtású tüzérséggel bombázták a várost.

A ma reggeli órákban

a harkivi rendőrség épületét is bombatámadás érte:

egy ukrán kormánytanácsadó Telegram-csatornáján közzétett videón egy lángokba borult épület látható. Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója szerint az utca túloldalán lévő Karazini Nemzeti Egyetemhez tartozó épület is lángokban áll a támadást követően.

A déli Herszon városában nem teljesen világos, hogy mi a pontos helyzet: helyi információk szerint a város utcáin az orosz hadsereg van jelen. A város polgármestere, Igor Kolcsakajev a helyi rádiónak úgy nyilatkozott, hogy az orosz erők kedd este elfoglalták a város vasútállomását és kikötőjét.

Az oroszok azt mondták, elfoglalták a várost.

Herszon ukrán kikötővárost teljesen ellenőrzése alá vonta az orosz hadsereg – jelentette be Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

Konasenkov szerint a Dnyeper fekete-tengeri torkolatánál fekvő város polgári infrastruktúrája, életfenntartó létesítményei és a városi közlekedés a megszokott módon működnek. A helyi hatóságokkal tárgyalások folynak a szociális infrastruktúra működésének fenntartásáról is – írja az MTI.

A lenti videón a város bombázása, illetve az orosz hadsereg belépése látható.

"A harcok most is folynak, városunk elfoglalása folyamatban van" – mondta akkor. Hozzátette:

A városnak 300 ezer lakosa van.

A Kijevtől 120 km-re nyugatra fekvő Zsitomir városában éjszaka legalább több ember meghalt rakétatámadás következtében. A támadás, amely a város egyik légi bázisára irányult, a közeli lakóházakat is eltalálta.

Az ukrán belügyminisztérium a Twitteren két halottról és 16 sebesültről írt, Anton Gerascsenko kormánytisztviselő ugyanakkor korábban Telegram-fiókján azt közölte, hogy a halálos áldozatok száma még ennél is magasabb.

"Eddig négy ember halt meg. Köztük egy gyermek"

– tudatta.

?Maternity home in Zhytomyr destroyed with ?? calibres.



If it’s not a genocide, what is that? pic.twitter.com/1zoMUywgf7 — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) March 2, 2022