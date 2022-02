Egy lvivi sörfőzde Molotov-koktélok készítésére gyűjt

"A szabadságunk forog kockán" – írták az Instagramon, ahol azt is követőik tudomására hozták, hogy nem most szembesülnek először olyan helyzettel, amelyben ennek a fegyvernek a használata is felmerül lehetőségként.

"Sokan írtatok hozzászólásokat a koktélok tervezésének javításával kapcsolatosan. Köszönjük! Ne feledjétek, bár nem vagyunk nagy sörfőzde, de profik igen, ráadásul sokat kutatunk! Nem csak elméletben – sokan vannak köztünk, akik megéltük a 2014-es véres utcai tüntetéseket, amelyek megbuktatták az exelnököt, aki jelenleg Oroszországban bujkál. A gyakorlat segít!" – írja a Euronews cikke.

Vasárnap a sörgyár azt is közzétette, hogy városszerte több helyen megnyitottak meg olyan helyeket, ahol fenyegetés esetén az emberek menedéket találnak. Ingyen teát és kávét kínálnak a katonáknak, a rendőrségnek és a Nemzeti Gárdának.

"Oroszország és Fehéroroszország polgárait nem szolgáljuk ki.

Ha van nálad fegyver, kérlek, hagyd a biztonsági szolgálatunknál, és kifelé menet visszaadják neked" – írták a menedékek működéséről.

Kijevben a hétvégén hasonló menedékekben húzta meg magát a lakosság egy része – mélygarázsokba és metróállomásokba bújtak orosz támadásra számítva.

Nyitókép: Stanislav Kozliuk