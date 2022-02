Sürgősségi segélyt nyújt az EU Ukrajnának

Brüsszeli közleményében Lenarcic arról tájékoztatott, hogy az ukrán kormány kérelmére válaszul az EU sürgősségi segélyt nyújt az országnak, így egészségügyi felszerelést, például elsősegélynyújtó készleteket, védőruházatot, fertőtlenítőszereket, orvosi sátrakat, valamint tűzoltófelszereléseket, áramfejlesztőket és vízszivattyúkat szállít Ukrajnának.

Az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül Ukrajnába szánt eszközöket Szlovénia, Románia, Franciaország, Írország és Ausztria ajánlotta fel. Az uniós eszköztámogatást Horvátország, Németország, Olaszország, Litvánia, Spanyolország, Dánia és Svédország által biztosított, összesen több mint 2 millió eurós pénzügyi hozzájárulás egészíti ki - közölte.

Az uniós bizottság arról tájékoztatott, hogy Lenarcic az Ukrajnával szomszédos több ország illetékes miniszterével egyeztetett arról, hogy az EU miként tud segítséget nyújtani számukra az országukba menekült ukránok támogatására.

"Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ne hagyjuk magára Ukrajnát a válság idején. Szorosan együttműködünk a szomszédos országokkal, és támogatjuk őket az országuk elhagyására kényszerült ukránok ellátásában" - fogalmazott.

Az uniós biztos emlékeztetett a szolidaritás fontosságára, és köszönetet mondott minden országnak, melyek azonnali segítségüket ajánlották fel Ukrajnának

az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A felek halálos áldozatokról és sebesültekről is beszámoltak. A nemzetközi közösség sorra jelent be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen.

Nyitókép: MTI/AP/Az ukrán rendőrség sajtószolgálata