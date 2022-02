Brenzovics László: az orosz lépéssel a kárpátaljai magyarok is rosszul járhatnak

az orosz elnök döntését illetően – miszerint aláírja a k függetlenségéről szóló rendeletet – úgy fogalmazott:

Bár az érintett területek, elet-ukrajnai szakadár „népköztársaságok” mintegy nyolc éve már nem állnak Ukrajna fennhatósága alatt, Vlagyimir Putyin bejelentése váratlanul érhette a kijevi vezetést – mondta az InfoRádió érdeklődésére Brenzovics László. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szerint ugyanakkor ennek voltak előjelei, hiszen az orosz duma elfogadott ezzel kapcsolatban már egy határozatot, és az utóbbi hetekben – elsősorban a nyugati sajtótermékek részéről – háborús „hisztériakeltés” zajlott, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát, miközben az ukrán politikai vezetés folyamatosan azt kommunikálta, hogy ez nem várható.

Brenzovics László úgy véli, az orosz erők most már hivatalosan is be fognak vonulni a „Donyecki Népköztársaságba” és a „Luhanszki Népköztársaságba”, ennek ellenére nem fognak jogilag orosz fennhatóság alá kerülni. Vagyis Oroszország nem fogja a szakadár területeket bekebelezni, hanem olyan szerződéses viszont fog velük kialakítani, mint Abházia vagy Dél-Osztéria esetében. Tehát

de jure nem, de facto azonban orosz fennhatóság alá fognak kerülni

– ismételte meg.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szerint a 2014-15-öshöz hasonló mozgósításokra nem került sor, és figyelembe véve az erőviszonyokat, nem is gondolná, hogy kitörne a háború – főként az után, hogy a NATO és a nyugati hatalmak már többször is jelezték, hogy egy esetleges konfliktusba nem avatkoznának be. Ugyanakkor, ahogyan Ukrajna egyre kisebb lesz, erősödik a nacionalista irányvonal. Vagyis

a kisebbségellenes politika marad, sőt, elképzelhető, hogy erősebbé válik

– emelte ki Brenzovics László –, ami hátrányos a magyarokra is. Annál is inkább, mert hiába az ott élő oroszokra irányulnak az ilyesfajta törvények elsősorban, nem igazán tesznek különbséget a kisebbségek között, legfeljebb minimálisan. Pedig ahhoz, hogy egyáltalán helyre álljon Ukrajna területi egysége, Brenzovics László elengedhetetlennek tartaná, hogy Kijev változtasson a nacionalista politikáján.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szerint, miután egy geopolitikai konfliktusról van szó, azt a nagyhatalmak – például egy széles európai rendezés keretében – oldhatnák meg, de erre nem sok esélyt lát a közeljövőben, így a térségben továbbra is a feszültség lesz a meghatározó.

Nyitókép: MTI/AP/Vadim Ghirda