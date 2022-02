Sértetlenül került elő egy eltűntnek hitt utas az olasz komphajó balesete után

Sértetlenül előkerült egy eltűntnek hitt utas a Jón-tengeren balesetet szenvedő olasz komphajón, időközben azonban megtalálták az első holttestet is – közölte a görög hajózási miniszter és a helyi tűzoltóság.

Pénteken hajnali 3 óra körül ütött ki tűz az olasz zászló alatt közlekedő Euroferry Olympia komphajón, amely a görögországi Igumenicából az olaszországi Brindisibe tartott. A kompon tartózkodó 292 emberből még aznap 280-at ki tudtak menteni, és Korfura szállították őket. Az utas- és személyzeti listán szereplő emberek közül azonban 12-t nem találtak. A kompra a tűzoltók csak vasárnap reggel tudtak feljutni, de a tüzet egyelőre nem tudták eloltani. A kompot vontatóhajók rögzítették a tengeren, de a hatóságok attól tartanak, hogy ha viharosra fordul az időjárás, akkor az megnehezíti majd az oltást és a mentést.

A 12 eltűnt közül szombaton este előkerült egy Litvániában élő, 21 éves fehérorosz férfi. Vasárnap pedig egy teherautó utasfülkéjében egy holttestet fedeztek fel a mentőegységek, amivel tovább apad a valószínűsége annak, hogy további túlélőket találhatnak.

Tíz embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A hatóságok azt remélik, hogy a hajó orrából előkerült fiatal túlélő tud valamit a többiek sorsáról.

#Repost @ maritimeweekly —— On Friday morning, the Grimaldi RORO, Euroferry Olympia, was engulfed in flames. The Greek coastguard reported two men being trapped and 11 passengers missing. pic.twitter.com/KGvQvOoq2q — MarioDeFenza (@MarioDeFenza) February 20, 2022

A tűz oka egyelőre nem ismert.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy számos teherautósofőr tartózkodott a komp rakodófedélzetén. Többen a járműveikben aludtak.

Egy görög szigeten élő olasz állampolgár, aki saját közlése szerint több száz alkalommal utazott az Euroferry Olympia fedélzetén, a RAI olasz közszolgálati rádiónak nyilatkozva szombaton korábbi tapasztalatairól számolt be mondván, hogy a komphajón lévő "garázsokban az emberek tüzet raktak, a teherautók rádióit hallgatva buliztak és italoztak".

Greece Massive fire breaks out on cruise ship carrying 237 passengers in Ionian Sea.

All passengers and 50 crew members of the ‘Euroferry Olympia’ managed to evacuate early Friday morning – no injuries reported. @UNITOFBHARAT2 pic.twitter.com/t5VEbdQbYG — S.P SANTHOSH KUMAR (@UNITOFBHARAT1) February 19, 2022