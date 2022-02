Szakértő: Több dolog miatt is szokatlan a mostani orosz-fehérorosz hadgyakorlat

Tíznapos közös hadgyakorlatot tart Oroszország és Fehéroroszország: a hidegháború óta nem volt ilyen volumenű hadgyakorlat orosz részvétellel fehérorosz földön - mondta az InfoRádiónak Rácz András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatója.

Meglepően rövid idővel a február 10-én kezdődő gyakorlat előtt hozták nyilvánosságra a felek, hogy közös hadgyakorlatot terveznek.

"A gyakorlat keretét az orosz-fehérorosz úgynevezett szövetségi állam adja: ez egy elég különleges nemzetközi szervezet a két ország között, aminek van egy katonai-védelmi dimenziója. Rendszeresen tartanak közös hadgyakorlatokat, ebben önmagában nem volna különösebben semmi meglepő - ami mégis különlegessé teszi ezt a gyakorlatot, az egyrészt a nagyságrendje.

A hadgyakorlat keretében 30 ezer orosz katonát vezényelnek Fehéroroszország területére, ez nagyobb orosz csapattelepítés az országban, mint a hidegháború óta bármikor.

Emellett vannak egyébként olyan elemei is ennek a gyakorlatnak, amik eltérnek egy hagyományos hadgyakorlat sémáitól" - mondta el Rácz András.

A gyakorlat bejelentésekor meghatározták, hogy melyik gyakorlótereken és melyik repülőtereken fog zajlani ez gyakorlat. Ezek a létesítmények döntően Fehéroroszország középső és nyugati részében helyezkednek el, az országba vezényelt orosz erők közül a legütőképesebb egységek azonban máshol vannak a szakértő tudomása szerint, méghozzá Fehéroroszország délkeleti területén, ami nagyon-nagyon közel van az ukrán határhoz és hivatalosan nem is része a hadgyakorlat területének.

"Számos olyan orosz egység is érkezett Fehéroroszországba, amely az eredeti információk szerint nem a hadgyakorlat része, ezek most mégis ott vannak. Érdekes továbbá, hogy videofelvételek bizonyítják,

egyes orosz egységek lemázolják a járműveiken lévő jelzéseket,

vagy hogy olyan helyekre vezényeltek például nagy hatótávolságú tüzérségi eszközöket, ahol nincsen tüzérségi gyakorlótér, viszont ez is közel van ukrán határhoz. Rengeteg kérdőjel van a gyakorlat körül; a legfontosabb a mérete, illetőleg az, hogy a legütőképesebb erők nagyon közel vannak az ukrán határhoz" - mondta el Rácz András. További érdekes momentum, hogy a Fehéroroszországba vezényelt 30 ezer katona messziről, Oroszország távol-keleti katonai körzetéből lett átmozgatva. Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közreadott, videofelvételről készült képen az orosz légierő két Tu-22M3 hadászati bombázó repülőgépe járőrözik Fehéroroszország légterében, a Breszt régióban 2022. február 10-én. Az orosz és a fehérorosz fegyveres erők Szövetségesi Eltökéltség-2022 kódnéven kezdtek közös hadgyakorlatot, ami február 20-ig tart. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a hadgyakorlat célja a külső agresszió elrettentésének és visszaverésének gyakorlása védelmi művelet keretében, valamint a terrorizmus elleni küzdelem és a Szövetségi Állam érdekeinek védelmében. MTI/EPA/Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Rámutatott: a gyakorlat jelentős mértékben élezi tovább az ukrán-orosz konfliktust, mivel ennek köszönhetően már északi irányból is potenciális fenyegetéssel néznek szembe az ukránok.

A szakértő szerint nem tudható, vajon Oroszországnak szándéka-e a diplomáciai megállapodás létrejötte.

"Nagyon-nagyon intenzív diplomácia együttműködés zajlik Oroszország és nyugati országok között, de közben azt látjuk, hogy Oroszország zavartalanul folytatja katonai erőinek összevonását Ukrajna nyugati, déli és immár Fehéroroszország bevonásával Ukrajna északi határai mentén is. Én nem vagyok különösebben optimista, de természetesen remélem, hogy nincs igazam, és születik majd diplomáciai megoldás" - zárta szavait Rácz András. Válasz-hadgyakorlat, nyugati eszközökkel Február 10. és 20. között Ukrajna több részén tartanak hadgyakorlatokat párhuzamosan a Fehéroroszágban zajló fehérorosz-orosz gyakorlatokkal - közölte egy tévéműsorban csütörtökön Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter. Szavai szerint jelenleg az ukrán határok mentén, Oroszországban, Fehéroroszországban, valamint az ideiglenesen megszállt ukrajnai területeken a szárazföldi erőkhöz tartozó 119 ezer orosz katona tartózkodik. "Ha ehhez hozzávesszük a tengeri és légi alakulatokat, akkor a számuk 140 ezer. Ez 72 taktikai csoport, amelyből 11 Fehéroroszország területén van - tette hozzá Reznyikov. Az ukrán hadgyakorlatok az ország több lőterén, és egyéb helyeken zajlanak, így például a nyugat-ukrajnai Rivnében, a déli Odesszában és az Oroszországgal szomszédos, északkeleti Szumiban is. Gyakorlatozni fognak az ukrán fegyveres erők tagjai azokkal a fegyverekkel is, amelyeket a közelmúltban kapott Ukrajna a külföldi partnereitől: így amerikai gyártású Javelin pácéltörőkkel, Nagy-Britanniától kapott NLAW tankelhárítókkal és Bayraktar típusú, török csapásmérő drónokkal.



Nyitókép: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata