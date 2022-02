Hosszú évtizedek után megkapta az elismerést az igazi Serpico - fotó

Serpico 1971 decemberében tett vallomást a John Lindsay polgármester által kinevezett bizottság előtt, megtörve "a hallgatás kék falát", vagyis azt a tabut, hogy a rendőrkollégák nem tanúskodtak egymás ellen. Történetét 1973-ban a Serpico című filmben dolgozták fel, amelyben a rendőrt Al Pacino alakította, akit Oscar-díjra is jelöltek játékáért.

A Daily News riportere, Larry McShane decemberben készített interjút Serpicóval a Knapp-bizottságbeli meghallgatásának 50. évfordulója alkalmából.

"Úgy éreztem, hogy végre elmondhatom a világnak, és senki sem fog félbeszakítani. Arra gondoltam: tudom, mi az igazság. Minden egyes szó az enyém volt, és szívből jött" - idézte fel a történteket Serpico az újságnak.

Serpicót egy brooklyni drograzzia során lőtték arcon 1971-ben, hónapokkal a vallomása előtt. Mint mondta, a helyszínen lévő rendőrök nem jelentették, hogy egy rendőrt meglőttek.

I want to thank @NYCMayor, Chris Dunn @NYCLU, @PeterGleasonEsq &@lmcshanenydn for their efforts in facilitating my receipt of this long overdue honor awarded to me by the NYPD over 50 years ago ??? pic.twitter.com/UtPPDYxXkm