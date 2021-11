Európa szívében ütötte fel a fejét a szupermutáns

Belgiumban is azonosították a koronavírus B.1.1.529 nevű variánsát, amelyet nemrég Botswanában, illetve Dél-Afrikában fedeztek fel – idézi a 24.hu a The Guardiant. Az érintett személy egy fiatal nő, aki nem volt beoltva, és akinél enyhe, influenzaszerű tünetek jelentkeztek tizenegy nappal azután, hogy Törökországon keresztül Egyiptomba utazott. A beteg Dél-Afrikában nem járt, és a kontinens más, déli országaival sem volt kapcsolatban. A The Guardian cikke szerint a családtagjai közül senkinél nem jelentkeztek tünetek.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a B.1.1.529-ben megvan minden, amitől tartottunk: több mint harminc mutációval rendelkezik, amelyek szokatlan mintázatba rendeződtek. Ez duplája annak, ami a delta esetében megjelent, de még nem jelenti automatikusan azt, hogy az oltások hatékonyságát egészen a nullára tudná csökkenteni ez a törzs, mivel nem a mutációk száma, hanem a bekövetkezett változások hatása a lényeg. A kutatók ugyanakkor attól tartanak. hogy a fehérje megváltoztatta alakját a mutációk miatt, ez pedig az oltáshatékonyság csökkenésével járhat. Az még nem tiszta, hogy ez pontosan milyen mértékű lehet, de az Egyesült Királyság egészségbiztonsági ügynökségének egyik szenior szakértője szerint ez lehet a legrosszabb variáns, amit eddig láttunk.

Korábban szintén a The Guardian már arról írt, hogy 50 fölött van az ismerten a variáns okozta esetek száma a Dél-afrikai Köztársaságban, Hongkongban és Botswanában. Gauteng mellett további nyolc dél-afrikai tartományban terjedhet már, Gautengben jelenleg a kutatók véleménye szerint a friss esetek 90 százalékáért felel. Mindezek hatására több ország, köztük az Egyesült Királyság és Izrael is tiltólistára tette az országot utazás szempontjáéból.

Nyitókép: Olena Teslenko/Getty Images