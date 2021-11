Nekirontott az Európai Uniónak a fehérorosz ellenzék vezetője

Beszédet mondott az Európai Parlament strasbourgi épületében Szvetlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki politikus, aki azt követően vált ellenzéki kulcsfigurává, hogy férjét, Szergej Cihanoszkijt a választásokat megelőzően letartóztatták, így őt helyettesítve, függetlenként indult Lukasenka ellen a rezsim által befolyásolt szavazáson. Cihanouszkaja a választások utáni tüntetéssorozatok alatt Litvániába menekült.

A hvg.hu tudósítása szerint a politikusnő arró beszélt, hogy Fehéroroszországban jelenleg 882 embert tartanak foglyul politikai okokból, köztük van a férje is. Cihanouszkaja szerint Európa sokkal jobban kéne tudja, hogy mennyire közelről érintik a Fehéroroszországban történtek: 2020-ban látható volt, hogy az ország felébredt, 2021-ben pedig az ott élők ellenállása is kézzelfoghatóvá vált, „és itt az ideje az EU-nak is, hogy ne csak beszéljen, hanem tegyen is.”

Szerinte ez év elejére elfogyott az európai odafigyelés, és csak akkor érdekelte az EU-t, hogy mi történik Fehéroroszországban, ha érintette volt az ügyben, mint például a Minszkben leszállított Ryanair gép esetében. A fehérorosz politikus azt a tanácsot adta az EU-nak, hogy merjenek konfrontálódni: szerinte Európának tettekkel kell demonstrálnia, hogy hisz a szolidaritásban és a szabadságban. "Lesz bátorságuk ehhez, vagy várunk még egy évet? Nincs még egy évünk, Fehéroroszországnak sincs, Európának sincs” – mondta.

Cihanouszkaja a diktatúrákat vírusokhoz hasonlította, amelyeket minél tovább várunk, annál nehezebb lesz leküzdeni, és ugyanaz a három lépés: izoláció, kezelés és immunitás kell a megfékezésükhöz. Az első lépés, hogy izolálja magát Európa; függetlenítse magát ettől a rezsimtől, és ne fogadja el legitimnek. A második fázisban Európának kezelnie kell a helyzetet konzisztens szankciós politikával.A marmadikban pedig immunissá kell tenni magunkat a diktatúrákkal szemben.

