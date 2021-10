Érkezésük után szokás szerint kérdéseket tettek fel nekik - Orbán Viktort elsőként annak értékelésére kérték, mire számít a lengyel alkotmánybíróság uniós jog kontra tagállami jog témakörében hozott, nagy visszhangot kiváltott döntésével kapcsolatban, ami legalább akkora horderejű vitát hozhat, mint korábban a magyar gyermekvédelmi törvény. A miniszterelnök kifejtette: boszorkányüldözés zajlik Európában Lengyelország ellen, de az igazság a lengyelek oldalán van. Azokban az ügyekben, amelyekben a hatáskört az országok nem adták át az EU-nak, ott semmi keresnivalója nincs az uniónak. Ezek a lengyel és a nemzeti alkotmányokra és bíróságokra tartoznak.

"Folyamatosan zajlik egy lopakodó hatáskörbővítés, amelynek végre megálljt kell parancsolni, és a lengyelek vették a bátorságot és megnyitották ezt a csatát. Ott a helyünk mellettük"

- mondta Orbán Viktor.

Az energiárakkal kapcsolatban is érdeklődtek a magyar kormányfőnél, aki azt mondta, a Frans Timmermans témáért felelős uniós alelnök "Fit for 55" programja, előterjesztése

"megöli, lerombolja a középosztályt".

azzal, hogy tovább emeli a mostani magas árakat is. Pedig "az egész európai demokrácia a középosztályon áll vagy bukik", jelentette ki Orbán Viktor. "Az európai demokráciát sodorják veszélybe azok, akik az egekbe emelik az áram és a gáz árát, ezért ezt a tervet vissza kell vonni és teljesen újra kell gondolni.

"Jellemző, hogy bár hónapokkal ezelőtt megígérték, hogy minden ország kap majd hatástanulmányt arról, hogy a Timmermans-féle javaslatok hogyan érintik majd a tagállamokat, de semmilyen jelentés nem készült, semmilyen erre vonatkozó dokumentumot nem kaptunk. Nem tudjuk, mit csinálunk, számítások nélkül akar a bizottság cselekedni, szétverik az európai gazdaságot. Ennek mindenképpen megálljt kell parancsolni" - mondta.

Egy angol nyelvű kérdésre arról is beszélt, hogy szerinte Kelet- és Nyugat-Európa között most a józan ész használata vagy nem használata adja a különbséget - mondta, ismételten kifejtve véleményét a Fit for 55 program energiaárakra vonatkozó negatív hatásairól.

