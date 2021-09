Titokzatos ládákat mosott partra a víz Brazília partjainál – videó

Az állam környezetvédelmi hatósága, az Adema egy forródrótot is életre hívott, ahol az emberek jelezhetik, ha újabb ládát találnak.

"Minden nap újabb partszakaszról érkezik telefonhívás" – mondta Jefferson Torres, a forródrót munkatársa.

Tudósok megállapítása szerint nagy valószínűséggel egy német hajóról származnak, mely 1944-ben süllyedt el a brazil partoknál.

Caixas misteriosas na praia imbassai Bahia hoje 21/08/21 pic.twitter.com/zYpHNlAZfw — Gis Vacinada Astrazeneca (@gisellesouza73) August 21, 2021

Az elszíneződött, barna tárgyakat titokzatos dobozoknak (portugálul: caixas misteriosas) nevezik, valójában azonban kaucsukbálák, amelyek az elsüllyedt hajó fedélzetén lehettek – vélik Luis Bezerra tengerbiológus, a Ceará Állami Egyetem munkatársa és kollégái. Egy-egy ilyen bála átlagosan 80 kilogrammos.

Luis Bezerra, Carlos Teixeira és Rivelino Cavalcante kutatók kezdtek foglalkozni a bálák rejtélyével. Bezerra már 2019-ben talált egy ilyen "dobozt".

Ami elsőként feltűnt a biológusnak, az a dobozon élő tengeri makkok jelenléte volt: ezek az állatok csak a nyílt vízben élnek meg. És mivel kifejlett állapotban voltak, valószínűleg már régóta úton lehettek.

A dobozon a Product of French Indochina (Francia-Indokína terméke) felirat állt. Ebből is látható volt, hogy a bálák régiek. A mai Laosz, Kambodzsa és Vietnam területén lévő francia gyarmat ugyanis 1954-ig létezett.

Carlos Teixeira és munkatársai ezt követően gyűjtöttek információt a Rio Grande elsüllyedéséről. A német blokádtörő 80 éve Japánból indult és Brazília partjaitól ezer kilométerre süllyedt el, miután a szövetségesek egy hajója felfedezte.

Pontos helyét Daved Mearns brit hajóroncskutató határozta meg: a Rio Grande Recife városhoz közel fekszik.

A hajó időközben bekerült a Guinness Rekordok könyvébe mint a legmélyebbre elsüllyedt hajó: 6000 méteres mélységben található.

Matematikai modellekkel a szél és áramlatok alapján a tudósok kiszámították, hogy a bálák valóban erről a hajóról származhatnak.

A különleges rakomány már három éve, minden év második felében tünedezik fel rendszeresen Brazília északkeleti részén, mintegy 1600 kilométeren.

Azt, hogy ez több mint 80 évvel a Rio Grande elsüllyedése után történik, Bezerra a hajóroncs természetes szétesésére vezeti vissza.

A tengeri teknősök védelmével foglalkozó brazil Projeto Tamar szervezet szakértői aggódnak amiatt, hogy a kaucsukbálák veszélyt jelenthetnek a teknősökre, mivel azok "megehetik a gumit és megfulladhatnak tőle" – véli Fábio Lira biológus.

Nyitókép: researchgate.com (Marine debris from the past - Contamination of the Brazilian shore by a WWII wreck)