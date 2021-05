A félmillió fős népességű mediterrán szigeten az elmúlt héten naponta átlagosan három új fertőzöttet regisztráltak, a tesztpozitivitási arány 0,2 százalék, ami nagyon alacsonynak számít. Hétfőn két új esetet jelentettek – írja a Euronews.

„Öt másodpercenként adnak be egy oltást” – fogalmazott Chris Fearne a hétfői sajtótájékoztatón. A máltai egészségügyi miniszter arról is beszélt, hogy a felnőtt lakosság 42 százaléka már a második oltását is megkapta.

Máltán minden 16 évnél idősebb lakos kaphat koronavírus elleni vakcinát, és ha az európai egészségügyi hatóságok megadják az engedélyt, akkor a gyerekek 12 éves kortól szintén megkaphatják a védőoltást.

A miniszter bejelentette azt is, hogy az oltottak esetében július 1-jén megszüntetik a kötelező maszkviselést a szabadban, ha alacsony marad a fertőzöttség mértéke.

A máltai strandokon június 1-jétől már nem lesz szükség maszk viselésére. Hétfőn megszüntették az edzőtermek és az uszodák korlátozását, míg az éttermek nyitvatartási idejét éjfélig meghosszabbították.

Máltán a legmagasabb az Európai Unió országai közül az átoltottság, Magyarország továbbra is a második helyen áll. Erről friss adatokat napok óta nem közöl a központi tájékoztató oldal, de az alábbi táblázaton láthatók a május 23-ig beadott oltások számai egyes (általunk kiválasztott) országokban. Az interaktív térképért kattintson a képre! Forrás: ourworldindata.org

