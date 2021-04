Az EU-tanács április közepén véglegesítette az ügyben az álláspontját, és csütörtökön az Európai Parlament is szavazott az ügyben. Ahogy korábban írtuk, optimális esetben májusban már közös nevezőre juthat a két uniós szerv, véglegesítve a szabályozás szövegét, amely így – legalábbis az EB céljai szerint – június elejére már életbe lépne és az igazolvány tesztüzemben használható lenne. A teljes körű használatra a júliustól számított nyári szabadságolási időszakra lennének készen.

Íme tehát az Európai Parlament kiinduló álláspontja a járvány ideje alatt Európában szabad mozgást biztosító igazolványról szóló tárgyalásokra.

A képviselők egyetértettek, hogy a bizottsági javaslatban szereplő „digitális zöldigazolvány" helyett „Covid19-igazolványnak" nevezett okmány legfeljebb egy évig maradhat érvényben.

A digitálisan vagy papírformátumban kiállítható igazolványnak tanúsítania kellene, hogy tulajdonosát beoltották a koronavírus ellen, vagy hogy friss negatív teszteredménnyel rendelkezik, illetve már átesett koronavírus-fertőzésen.

A Covid19-igazolványok nem működnek majd útiokmányként, és birtoklásuk nem válhat a szabad mozgáshoz fűződő jog gyakorlásának előfeltételévé.

Viszont az igazolványok birtokosainak ne kelljen további kötelező utazási korlátozásokra, például karanténra, önkéntes karanténra vagy tesztelésre számítaniuk, javasolja az EP.

A tagállamoknak a be nem oltottak hátrányos megkülönböztetésének elkerülése céljából és gazdasági okokból „egyetemes, hozzáférhető, időben történő és ingyenes tesztelési lehetőségeket" kellene biztosítaniuk.

Melyik oltást fogadják el?

A Parlament azt is biztosítani szeretné, hogy az uniós igazolvány az uniós jogszabályok szerint bevezetett tagállami kezdeményezésekkel összhangban működjön.

A tagállamoknak abban az esetben kell elfogadniuk más tagállam által kiállított oltási igazolást, ha az oltóanyagot az Európai Gyógyszerügynökség már engedélyezte (jelenleg ilyen a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen oltóanyag), mondják a képviselők.

Minden tagállam maga döntheti el, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogad-e, amely legalább az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szerepel (a Siopharm oltása április végére juthat a folyamat végére, a Szputnyik V-nél még javában zajlik az eljárás, a WHO és az EMA is májusban kezdi csak vizsgálni).

Adatvédelem

Az igazolványokat és az azokon található elektronikus bélyegzőket a csalás és hamisítás elkerülése érdekében ellenőrizni kell. Ám az igazolványokban szereplő személyes adatokat a célország nem őrizheti meg, és uniós szinten sem hoznak létre központi adatbázist. Az adatokat kezelő és befogadó szervek közintézmények lesznek, így az európaiak gyakorolhatják az általános adatvédelmi rendelet által biztosított jogaikat - áll az Európai Parlament tájékoztatójában.

A képviselők végül kiemelik, hogy a Covid19-oltóanyagokat nagy tömegben és megfizethető áron kell előállítani, és globálisan kell elosztani. Emellett komoly aggodalmat fogalmaznak meg azon problémák miatt, amelyet a termelési és szállítási ütemtervet be nem tartó vállalatok okoznak.

Szavazás

Az uniós állampolgárokra vonatkozó jogszabályjavaslatot 540 szavazattal, 119 ellenszavazat és 31 tartózkodás mellett, a nem uniós állampolgárokra vonatkozó jogszabályjavaslatot pedig 540 szavazattal, 80 ellenszavazat és 70 tartózkodás mellett hagyták jóvá.

A szavazás szerdán zajlott, az eredményeket csütörtökön reggel jelentették be. Így most már a Parlament és a Tanács is készen áll a tárgyalások megkezdésére. Az intézmények célja, hogy a nyári turistaszezon kezdete előtt megállapodásra jussanak a jogszabály végső formájáról.

Különbségek

Nem mindenben egyezik meg az Európai Tanács és az Európai Parlament álláspontja. Ilyen többek között, hogy

lesznek-e ingyenes vagy nagyon kedvező tesztlehetőségek a be nem oltottak (főleg az utazók jó részét kitevő fiatalabb korosztály) számára

milyen vakcinát kell és lehet elfogadni

annak nevét hogyan szerepeltetik (szöveg az igazolványon vagy csak a hatóságok által leolvasható QR-kód).

