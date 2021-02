Hollandiában leállítanák a külföldről történő örökbefogadást

Hollandiában egy különleges vizsgálóbizottság arra kéri a kormányt, hogy azonnali hatállyal állítsa le a külföldről történő örökbefogadásokat, miután egy vizsgálat komoly visszaéléseket tárt fel a folyamatok során – írták helyi lapok.

A különbizottságot Sander Dekker jogvédelemért felelős miniszter bízta meg 2019 tavaszán, hogy vizsgálja ki a holland kormány felelősségét a nemzetközi örökbefogadási folyamatokban 1967 és 1998 között. A testület elsősorban bangladesi, brazil, kolumbiai, indonéz és Srí Lanka-i gyermekek örökbefogadását tanulmányozta, és a korrupció, dokumentumhamisítás, gyermekkereskedelem, továbbá gyermekrablás több esetére derített fényt.

A bizottság vezetője, Tjibbe Joustra hangsúlyozta: a jelenlegi örökbefogadási rendszert még mindig rendszerszintű, "szerkezeti problémák" terhelik, és amíg ezeket nem oldják meg, a kormánynak fel kell függesztenie az örökbefogadások engedélyezését.

Sajtóinformációk szerint a szakbizottság jelentésében – amelyet hétfőn nyilvánosságra hoznak – azt is javasolja a holland kormánynak, hogy ismerje be saját politikai felelősségét is a szülőkkel és gyermekekkel szemben elkövetett visszaélésekkel kapcsolatban, és létesítsen külföldön segélyvonalakat, ahol a szülők bejelenthetik a jogtalanságokat.

