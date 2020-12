Minden román párt magának kéri a kormányfőjelölési lehetőséget

A választásokat megnyerő Szociáldemokrata Párt (PSD) Alexandru Rafila orvosprofesszort javasolta a miniszterelnöki posztra és - koalíciós partnerek híján - nemzeti egységkormányt javasolt.

Marcel Ciolacu, a PSD elnöke elmondta: a jobboldali államfő gratulált a PSD választási győzelméhez, és "tisztességes ajánlatnak" nevezte a - koronavírus-járvány idején reflektorfénybe került, Romániát az Egészségügyi Világszervezetben (WHO) képviselő - mikrobiológus Rafila jelölését. A pártelnök azzal érvelt a nemzeti egységkormány mellett, hogy az egészségügyi és politikai válság közepette a megalakítandó kormánynak széles parlamenti támogatásra van szüksége, a miniszterelnököt pedig szerinte a legnagyobb frakcióval rendelkező PSD-nek kell jelölnie.

Az államfőhöz közel álló Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az USR-PLUS szövetség múlt héten kifejezte készségét, hogy - a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) együtt - egy jobbközép kormánytöbbséget alakít, koalíciós tárgyalásaik elakadása után azonban hétfőn a PNL Florin Citu pénzügyminiszter, az USR-PLUS pedig Dacian Ciolos EP-képviselő számára kért kormányalakítási megbízást.

Ludovic Orban PNL-elnök elmondta: pártja jobbközép kormányt akar, amely képes fejlődési pályára állítani az országot. Megerősítette: pártja mind a miniszterelnöki tisztségre, mind a képviselőház elnöki tisztségére igényt tart. A két poszt valamelyikét az USR-PLUS is meg akarja kapni. Az USR-PLUS azért kérte hétfőn Ciolos számára a kormányfői posztot, mert a PNL elzárkózott attól, hogy a szövetség másik társelnöke, Dan Barna legyen a képviselőház elnöke.

A konzultáció után Barna és Ciolos elmondta: továbbra is derűlátóak a tekintetben, hogy Romániában stabil jobbközép kormány alakul "nem hat hónapra, hanem négy évre", a koalíciós megállapodás azonban szerintük csak bizalomra és egyensúlyra épülhet.

"Az nem egyensúly, ha az egyik koalíciós partner minden tisztséget elvisz, a többinek csak maradék jut" - érveltek.

A pártelnökök nyilatkozataiból az is kiderült: a PNL nem támogat olyan kormányt, amelyben a PSD is részt vesz, a PSD pedig nem hajlandó egy kisebbségi PNL-kormányt megszavazni. Kelemen Hunor: bizalomerősítésre van szükség a koalíciós partnerek között A román parlamentben többséggel rendelkező jobbközép pártok koalíciója jelenti most a legjobb megoldást egy stabil kormány kialakítására, ennek érdekében pedig erősíteni kell a bizalmat a leendő koalíciós partnerek között - mondta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke hétfőn Bukarestben, a Klaus Iohannis államfővel folytatott kormányalakítási konzultációt követően.



Kelemen Hunor szerint a miniszterelnököt a koalíció legnagyobb pártjának, a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) kell adja, a kétkamarás parlament házelnöki tisztségein pedig koalíciós partnerei - az USR-PLUS szövetség és az RMDSZ - osztozhatnának.

A bukaresti parlamentbe újonnan bejutott, nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) küldöttsége elkésett a konzultációról, megvárakoztatva a - pontosságára mindig érzékeny - államfőt. George Simion, az AUR társelnöke jelezte: pártja nyitott a párbeszédre, de sem a jobb-, sem a baloldali pártokkal nem hajlandó koalícióra lépni. Az AUR Calin Georgescu fenntartható fejlődési szakembert javasolta kormányfőnek.

A kormányalakítási konzultációk során Klaus Iohannis államfő hétfő délután az RMDSZ küldöttségét, majd a képviselőház 17 tagú kisebbségi frakciójának küldöttségét fogadja. Harminc helye lesz az RMDSZ-nek a törvényhozásban A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőházi és parlamenti jelöltlistáiról harminc törvényhozó szerzett mandátumot a romániai parlamenti választásokon – erősítette meg a központi választási bizottság (BEC), amely ismertette a mandátumok elosztását.



Az RMDSZ kilenc szenátori mandátumot szerzett, a képviselőházban pedig 21-et, ugyanannyit, mint 2016-ban. A magyar összefogás jegyében kialakított RMDSZ-listákról a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) egy-egy jelöltje is bejutott a bukaresti képviselőházba.

Brassó megye helyett - a magyar lakosság számának tekintetében még inkább szórványnak számító - Krassó-Szörény megyében lesz képviselője az RMDSZ-nek, először az utóbbi 30 évben.

Nem lesz már Kárpátokon túli megyében - a visszaosztási mechanizmus kiszámíthatatlansága által "kisorsolt" - képviselője az RMDSZ-nek, hanem a magyar többségű Kovászna megyében kapta meg a negyedik képviselői helyet.

A magyar szövetség felsőházi súlya sem változik: az RMDSZ elveszíti egyik Bihar megyei szenátori mandátumát, viszont - négy év kihagyás után - ismét lesz szenátora Szilágy megyében.

A vasárnapi parlamenti választásokon az RMDSZ képviselőházi jelöltlistáira 339 030 szavazatot adtak le, ez az érvényes voksok 5,74 százaléka. A magyar szövetség szenátusi jelöltlistáira 348 262-en szavaztak, ami 5,89 százaléknak felel meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Román elnöki hivatal/Dragos Asaftei