Komoly tisztséget kaphat Joe Biden mellett a volt budapesti nagykövet fia

Az 58 éves Tony Blinken régi jóbarátja az amerikai elnökválasztást megnyerő Joe Bidennek, és várhatóan kulcsszerepet játszik majd az új kormányzat külpolitikájában.

Blinkent a demokrata elit belső köreihez sorolják: egy sor vezető pozíciót töltött be Blill Clinton és Barack Obama elnökök alatt – jegyzi meg a Sunday Times. A brit lap emlékeztet arra fotóra, amelyen ő is látható a Fehér Ház „szituációs termében”, ahol Obama és stábja élőben nézte az Oszama bin Laden al-Kaida vezér megölésével végződött kommandósakciót.

Blinkent egyszerre tartják intellektuális nehézsúlyúnak, de olyan tanácsadónak, aki „puhán fogalmazva tud kemény dolgokat mondani”.

Amiben más, mint a többi washingtoni tanácsadó, az az élettörténete.

Blinken Franciaországban nőtt fel és folyékonyan beszéli a nyelvet és nem érzi magát idegennek Európában.

Ez segíthet szorosabbra fűzni a transzatlanti viszonyt Amerika és európai szövetségesei között. A várhatóan januárban hivatalba lépő Joe Biden szeretne visszavenni a Donald Trump idején meghirdetett „Amerika mindenek előtt” irányvonalból és a multilaterizmusra akarja helyezni a hangsúlyt.

Ehhez jól jöhet Blinken, aki például szeretné, ha Amerika visszatérne az Iránnal kötött nukleáris alkuhoz, aminek több európai ország is részese. Joe Biden közben már jelezte, hogy egy másik Donald Trump idején felmondott megállapodáshoz is visszatérne: a párizsi klímaegyezményhez.

Blinken, szülei válása után, nyolcéves korában került Párizsba, és nagy hatással volt rá nevelőapja, Samuel Pisar, lengyel Holokauszt-túlélő, aki jól menő jogászként dolgozott a városban. A merész húzásairól ismert művész, Chirsto, Catherine Deneuve és Jane Fonda filmsztárok is az ügyfelei voltak.

Blinken játszott egy jazz-zenekarban, francia érettségit tett le, majd hazautazott a Harvard egyetemre. Közben

apja, Donald a demokraták egyik legnagyobb anyagi támogatója volt – Bill Clinton akkori elnök hálából őt nevezte ki budapesti nagykövetnek.

A II. világháborús veterán 1994 és 1998 között vezette az amerikaiak budapesti külképviseletét. Donald testvére, Alan pedig az Egyesült Államok brüsszeli nagykövete lett.

Az ifjabb Blinken a Fehér Házban kötött ki, és ő lett Clinton elnök külpolitikai beszédírója. Más szempontból is rámosolygott itt a szerencse, Hillary Clinton akkori First Lady egyik asszisztense lett a felesége. „Köszönöm a több, mint 40 millió embernek, aki Clintonra szavazott, másképp sose találkoztam volna vele” – mondta. Felesége, Evan Ryan később oktatási és kulturális államtitkár volt a második Obama-elnökség és Donald Trump elnökségének első éve alatt. Emellett az akkori alelnök Joe Biden stábjában is dolgozott.

Blinkent 2002-ben nevezték ki a szenátusi külügyi bizottság személyzeti igazgatójának. Innentől kezdve vált szorosabbá a viszonya Bidennel, aki 2008-ban, amikor Barack Obama alelnöke lett, magával vitte a Fehér Házba. Obamának annyira megtetszett, hogy nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettessé és külügyminiszter-helyettessé nevezte ki. Joe Biden ezt mondta róla: „Ő egy szupersztár, bármilyen munkát meg tud csinálni.”

Nyitókép: Joe Biden és Tony Blinken – forrás: wsj.com