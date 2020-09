Újra a levegőbe emelkedhet a tragikus sorsú géptípus

Patrick Ky elmondása szerint az EASA nem sokkal az után tervezi a típus használatának újbóli engedélyezését, hogy az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) is kiadja az üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat. Európában így az év vége előtt ismét használhatják majd a típust a légitársaságok, bár erre még a cég bejegyzése szerinti ország légügyi hatóságától is engedélyt kell kérni.

Az igazgató tájékoztatása szerint egyebek között arról is megállapodtak a Boeinggel, hogy a pilóták kézzel kikapcsolhatják a kormányrázó berendezést, amely veszélyhelyzetekre figyelmeztet. Az amerikai cégnek emellett egy harmadik, számítógép által vezérelt állásszög-jeladót is be kell majd szerelnie a MAX-okba. Ebből a műszerből kettő volt eddig, de a gép rendszerei egyszerre mindig csak az egyikből kaptak adatokat. A már legyártott példányoknál később, tervezett karbantartás keretében végzik el az átalakítást.

Patrick Ky jelezte: a Boeing másik típusa, a még berepülési fázisban lévő 777X engedélyezése a korábbinál jóval részletesebb lesz, és nagy figyelmet fordítanak majd a repülésirányító rendszerek vizsgálatára.

Az EASA mellett az amerikai, kanadai, brazil és kínai hatóságok is külön vizsgálják a Boeing által elvégzett módosításokat.

A típussal fél éven belül két halálos légikatasztrófa is történt, amelyekben 346-an vesztették életüket. 2018 októberében a Lion Air, 2019 márciusában pedig az Ethiopian Airlines egy-egy járatát teljesítő gép zuhant le.

Az eddigi vizsgálatok szerint ebben nagy szerepe volt az átesésvédelmi rendszernek, amely egyetlen jeladóból vett adatot. A Boeing az elmúlt másfél évben egyebek között átalakította a teljes repülésirányító rendszert, és az átesésvédelmi berendezés már több jeladót használ. Emellett a társaságnak módosítania kellett a pilótaképzés anyagát is.

