Békésen ebédelő fehér nőt támadtak le a BLM-tüntetők – videó

Minap látott napvilágot, és máris vírusként terjed az a felvétel, amelyen a hétfői washingtoni Black Lives Matter-tüntetésen részt vevők egy étterem előtt ülő fehér asszonyt körbevéve, kiabálások közepetett követelik, hogy ő is emelje fel az öklét a magasba, mert mint skandálták: „a fehér hallgatás erőszak”.

1) In a scene that played out several times Monday, a Black Lives Matter protest that began in Columbia Heights confronted White diners outside D.C. restaurants, chanting “White silence is violence!” and demanding White diners show their solidarity. #DCProtests pic.twitter.com/fJbPM76vb0 — Fredrick Kunkle WaPo (@KunkleFredrick) August 25, 2020