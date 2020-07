Egy férfi hatalmába kerített egy autóbuszt a nyugat-ukrajnai Lutszk városában. A járművön legalább húszan tartózkodtak a túszejtés idején.

Az első rendőrségi jelentések szerint a férfi azzal fenyegetőzött, hogy fegyver és robbanószer van nála, de azt egyelőre nem tudni, hogy mik a követelései – írja a Reuters.

A bus has been hijacked in the Western Ukrainian town of Lutsk, with 20 people taken hostage. Hijacker said to have explosives and weapons, and is threatening to blow the bus up. Reports of an exchange of gunfire. pic.twitter.com/Ru5mqJRE2A — Oliver Carroll (@olliecarroll) July 21, 2020