Késelés történt Glasgowban

A BBC közszolgálati médiatársaság helyszíni beszámolója szerint a tettest a nagy erőkkel kivonult rendőrség a helyszínen agyonlőtte.

Az incidens a legnagyobb skóciai város egyik szállodájában történt, amit médiaértesülések szerint a szállodát jelenleg menedékkérők elszállásolására használják.

A Sky News úgy tudja, egy rendőr is van azok között, akik a késelés során megsérültek és akiket kórházba vittek – ezt később Steve Johnson, a Police Scotland főparancsnok-helyettese a Twitteren közzétett beszámolójában megerősítette.

Szemtanúk szerint vérző embereket vittek el hordágyon a szállodából. Egy nő az látta, ahogy emberek menekülnek ki a szállodából és közben egy rendőr azt kiabálja, "Tegye fel a kezét és jöjjön ki!"

A skóciai rendőrség hivatalosan azt közölte, hogy ellenőrzése alá vonta a helyzetet és a lakosságot ebből az incidensből adódóan további veszély nem fenyegeti.

A rendőrség az agyonlőtt gyanúsítotton túl mást nem keres az incidenssel kapcsolatban.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR — Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020

BREAKING: Police Scotland have confirmed a male suspect was shot by an armed officer following an incident in Glasgow city centre.



A police officer was injured while dealing with the incident as is now being treated in hospital.



More: https://t.co/0s2aa8hSbZ pic.twitter.com/sU9bTu49QS — SkyNews (@SkyNews) June 26, 2020