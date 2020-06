Magyarics Tamás: óvatosan kell kezelni Donald Trump volt tanácsadójának botránykönyvét

„Donald Trump alkalmatlan a Fehér Ház irányítására, és képtelen feladata ellátására” – mondta volt nemzetbiztonsági tanácsadója az ABC News-nak adott exkluzív interjújában. John Bolton a jövő héten megjelenő könyve kapcsán volt a stúdió vendége.

A tanácsadó, akit Donald Trump 2019 szeptemberében, 17 hónap után menesztett, mert heves vitáik voltak számos külpolitikai kérdésben, lesújtó fehér házi kulisszatitkokat oszt meg A szoba, ahol történt című visszaemlékezésében, amely a tervek szerint június 23-án debütál. A könyvből már januárban jelentetett meg részleteket a The New York Times, amelyben szerdán újabb részletek láttak napvilágot, ahogyan a The Wall Street Journalben is. John Bolton adott egy tévéinterjút is a könyvéről, amelyet vasárnap sugároz az ABC.

A Fehér Házban eltöltött 17 hónap alapján

a tanácsadó „elképesztően alulinformáltként” jellemzi az elnököt,

aki elemi tényekkel sem volt tisztában, és akit könnyen manipulálhattak külügyi tanácsosai. „Donlad Trumpot egyetlen elv vezérelte, az újraválasztása” – fogalmazott John Bolton a televíziós interjúban.

Az amerikai sajtóban közölt egyik részlet szerint az elnök személyesen mondta John Boltonak, hogy addig nem folyósítják Ukrajnának a kongresszus által megszavazott katonai segélyt, amíg Kijev nem indít vizsgálatot a demokraták elnökjelöltségére pályázó Joe Biden egykori alelnök és fia, Hunter Biden korrupciógyanús ukrajnai üzleti ügyeiben. Donald Trump azonban tagadja, hogy ilyen történt volna. Az említett ügy miatt indult az úgynevezett impeachment eljárás az amerikai elnök ellen.

Ami az amerikai mezőgazdasági áruk Kína általi vásárlását illeti, John Bolton megállapítja könyvében, hogy

az elnök számára saját politikai érdeke összekeveredik a nemzetivel.

Egykori tancsadójának állítása szerint Donald Trumpnak voltak más tisztességtelen lépései is, például a török állami Halkbankkal, vagy a ZTE kínai technológiai céggel kapcsolatban. Bolton szerint az elnök számára az igazságszolgáltatás akadályoztatása életmódbeli kérdés. Ezen kívül felsorol olyan eseteket, amelyek arra utalnak, hogy Donald Trumpnak, mint elnöknek, meglehetősen hiányosak az ismeretei a világról, ezáltal nevetségessé teszi magát más politikusok előtt.

„Lehet, hogy az elnök kitűnő üzletkötő, ha manhattani ingatlanokról van szó, de az, hogy olyan ügyekkel foglalkozzon, mint például stratégiai fegyverkezési korlátozásokról szóló szerződések, vagy számos más nemzetközi biztonsági kérdés, ezek nagyon távol állnak az ő tapasztalatától” – fogalmazott a tanácsadó az ABC News-nak.

Megjelenés előtt álló könyvében beszámol olyan esetről is, amikor állítólag az elnök arra biztatta Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy folytassa az internáló táborok, a szerző szóhasználatában, a koncentrációs táborok építtetését a Kínában kisebbségben élő muzulmánok és ujgurok számára. A volt amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó azt is állítja, hogy Donald Trump elnök

arra kérte a kínai államfőt tavaly júniusban, hogy segítsen neki újraválasztásában.

Az amerikai elnök szerint John Bolton könyve hazugságokból és áltörténetekből áll:

„csak jókat mondott rólam mindaddig, amíg ki nem rúgtam”

– írta a Twitteren. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter közleményében azt írta, a volt nemzetbiztonsági főtanácsadó hazugságokat terjeszt, és „egyszerre szomorú és veszélyes, hogy mostanra áruló lett belőle”. Az igazságügyi minisztérium kedden beperelte John Bolton, hogy késleltesse a könyvének megjelenését, amíg a nemzetbiztonsági tanács be nem fejezi a kézirat titokügyi ellenőrzését, mert az a tárca álláspontja szerint eredeti formájában kárt okozna az Egyesült Államok nemzetbiztonságának. A minisztérium szerdán sürgősségi kérelemmel egészítette ki a keresetet a washingtoni szövetségi bíróságon. Azzal is vádolja a kormány a volt tanácsadót, hogy információnak nyilvánosságra hozatalával

megsérti a kormánnyal 2018-ban megkötött titoktartási megállapodását.

John Bolton csütörtökön arra kérte a washingtoni székhelyű szövetségi bíróságot, hogy utasítsa el az igazságügyi bíróság keresetét, mert megalapozatlannak tartja. Ügyvédei szerint a memoár megjelenésének akadályoztatása sajnálatos ürügyként szolgál arra, hogy elfedjék azokat a határozott politikai erőfeszítéseket, amelyekkel el akarják folytatni John Bolton szólásszabadsághoz fűződő jogát.

Fenntartásokkal kell kezelni

Az InfoRádiónak nyilatkozó külpolitikai szakértő szerint fenntartásokkal kell kezelni John Bolton megjelenés előtt álló botránykönyvének Donald Trump amerikai elnökre vonatkozó terhelő állításait, mert a volt tanácsadó, ha akarta volna, már korábban előállhatott volna a bizonyítékokkal.

Kiváltképp az olyan állításokat kell kétkedéssel fogadni, amelyek rég lezajlott, szó szerint párbeszédeket idéznek, amit más nem tud megerősíteni – tette hozzá Magyarics Tamás, aki szerint, amennyiben van igazságtartalma, Donald Trump számára

a legkellemetlenebb az lehet, hogy a kínai elnökkel próbált valami fajta alapon üzletet kötni.

Hogy az amerikai elnök annak ellenében, hogy nem bírálja a kínai belpolitikát, és szemet huny az ujgurok számára felállított táborokra, Hszi Csin-ping viszonzásképp, segítendő az újraválasztását, mezőgazdasági terményeket vásárol, hiszen köztudott, hogy Trump egyik választói bázisa a közép-nyugati fermerek között van. Ha ez igaz, az meglehetősen súlyos dolog – magyaráta a külpolitikai szakértő.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára megjegyezte, miután egy botránykönyvről van szó,

nem lehet teljesen kizárni az anyagi motivációt sem

annak megjelentetése mögött, hiszen kétmillió dollárt kapott érte. Az pedig, hogy most nyilatkozik is róla, valamint „kiszivárognak” belőle részek, egyfajta promóciónak tekinthető. Úgyhogy nemcsak John Bolton megvilágosodásáról lehet szó, aki, bár 17 hónapig nemzetbiztonsági tanácsadó volt, hirtelen rájött, hogy Donald Trump micsoda veszélyt jelent az Egyesült Államokra. Ha ez volt korábban is a véleménye, számtalan alkalma lett volna a különféle vizsgálóbizottságok előtt közölni - tette hozzá Magyarics Tamás.

„Az egész egy kicsit attól bűzlik, hogy anyagi haszonszerzés is van Bolton részéről” – ismételte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Ahogyan egy kampányfogásról is, aminek

a demokraták, illetve a Trump-ellenes erők most nagyon örülhetnek,

és minél nagyobb nyilvánosságot fognak a könyvnek adni. Magyarics Tamás szerint az ABC, a The New York Times és más hasonló médiumok a kezdettől fogva félig-meddig illegitimnek tartották Trumpot, és az elmúlt években nem lehet egyetlen mondatot sem idézni tőlük, amelyben az elnök pozitív színben tűnne föl.

Azt viszont egyelőre nem lehet megjósolni, hogy mennyi hitelt adnak majd a választók a még meg nem jelent könyv állításainak – jegyezte meg a külpolitikai szakértő. Az eddig trendeket figyelembe véve, a Trump mögött álló republikánusok 80-90 százalékát a kiszivárgottaknál súlyosabb, alkotmányjogilag is kínos dolgok sem tántorították el, és kitartottak az elnök mellett. A másik oldalon a demokraták a kezdetektől fogva illegitimnek tartották Trumpot. Kérdés az, hogy azok véleményét, akik „minőségi tévét" néznek és újságot olvasnak, mennyiben befolyásolja majd pro vagy kontra a könyv. Ezt nagyon nehéz megállapítani - mondta Magyarics Tamás, aki szerint John Bolton szavahihetősége nem százszázalékos.

Megjelenhet John Bolton

Az ügyben eljáró amerikai bíróság elutasította Donald Trump amerikai elnök kormányának keresetét. Az ítélet indoklása szerint a kormánynak nem sikerült bizonyítania, hogy a könyv megjelenése "helyrehozhatatlan károkat" okozna, mivel a memoár tartalmának jelentős részét a sajtó már nyilvánosságra hozta. "Több százezer példánnyal világszerte - sok közülük hírszerkesztőségekben - a kár már bekövetkezett" - hangsúlyozta Royce C. Lamberth. "A status quót nem lehet helyreállítani" - tette hozzá. A könyv várhatóan kedden jelenik meg.

