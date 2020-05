Olaszország az egész világ előtt újranyitja határait, de a büféreggeli továbbra is tilos

Olaszország igazi újraindulásának dátuma június 3. lesz, amikor az olaszok elhagyhatják tartományaikat és szabadon utazhatnak az országon belül.

Luca Zaia, az északkelet-Veneto tartomány kormányzója "szép jelzésnek" nevezte, hogy az országot különbségtétel nélkül egyszerre nyitják meg a járványtól megkímélt déli és a gócpont északi régiók között. Az egyidejű nyitást "érthetetlennek" nevezte Vincenzo De Luca, a déli Campania tartomány elnöke, hangsúlyozva, hogy a régióban továbbra is kötelező a szájmaszk viselete a szabadban is. Ezt Venetóban hétfőtől eltörölik.

A déli régiók vezetői, többek között Szicília és Szardínia kormányzója nem zárta ki, hogy a karanténintézkedések országos eltörlése ellenére tartományi szinten korlátozásokat vezethetnek be a kívülről érkezők esetében.

Június 3-tól Olaszország külső határait is megnyitja az EU-ból és Nagy-Britanniából érkezők előtt, akikkel szemben a karanténkötelezettséget is megszüntetik. Ezzel szemben az olaszok még nem utazhatnak szabadon számos EU-tagállamba, Nagy-Britanniában karantén alá helyezik őket. Június 15-tól az EU-n kívüli beutazók is szabadon léphetnek be Olaszországba.

"Készen állunk a külföldiek fogadására"- hangsúlyozta a kölcsönösség elvét szorgalmazó Luigi Di Maio külügyminiszter, aki június 5-én Németországban, június 6-án Szlovéniában, 9-én Görögországban egyeztet az olaszokra kivetett korlátozások eltörléséről. A vasárnapi olasz sajtó adatai szerint az olaszok előtt jelenleg 22 EU-ország tartja zárva határait. Június közepén fejeződik be az iskolai távoktatás, mintegy 7 millió olasz veheti ki szabadságát az egyelőre kevésbé forró nyár eleji hetekben.

Június közepétől Olaszországban megnyitják a nyári gyerektáborokat, valamint újraindulhatnak a mozik, színházak, koncerttermek és szórakozóhelyek, többek között a diszkók is.

Továbbra is tilos lesz viszont az öleléssel vagy csókkal történő köszöntés, legalábbis, utcai találkozás esetén.

A rokonok továbbra sem kísérhetik a beteget a kórházak elsősegély osztályára, nem engedélyezett még az értekezletek, munkatalálkozók és kongresszusok megrendezése sem. Az idősotthonokat sem lehet még látogatni. A presszókban, éttermekben és szállodákban továbbra is tilos a büféreggeli és büféebéd rendezése. A Corriere della Sera római kiadása szerint a főváros szállodáinak 90 százaléka nem nyitott újra turisták hiányában.

Athén római nagykövetségének honlapja vasárnap közölte, hogy az olaszok mégis szabadon utazhatnak Görögországba, kivéve az északi gócpontként ismert Lombardia, Veneto, Piemonte és Emilia Romagna tartomány lakosait. Őket július elsejéig karantén alá helyezik görögországi megérkezésükkor.

Luca Zaia venetói elnök úgy reagált, ha Görögország így jár el, soha többé nem látja újra a venetói turistákat.

Megjegyezte, kíváncsi arra, mit szólnak a görög idegenforgalomban dolgozók az észak-olaszok kizárásához. Arra utalt, hogy többnyire a tehetősebb észak-olaszok szoktak külföldre, így Görögországba is utazni. Zaia hozzátette, hogy az észak-olasz tartomány egészségügyi hatóságai készek segíteni Athénnak a görög lakosság tesztelésében.

A mintegy 5 millió lakosú Venetóban eddig több mint 670 ezer vírustesztet végeztek. Február végétől több mint 19 ezer fertőzöttet szűrtek, ebből 385-en vannak még kórházban, huszonkilencen intenzív osztályon, több mint tizenötezren házi karanténban. Kevesebb mint kétezren haltak meg. Vasárnap a tartományban hat új esetet regisztráltak, és ketten hunytak el a fertőzés miatt.

Nyitókép: A napozóágyak közötti biztonságos távolságot mérik Capocotta tengerpartján. MTI/EPA/ANSA/Emanuele Valeri