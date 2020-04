Milánó tanul a járványból, radikálisan újratervezi a közlekedést

Milánó már lázasan készül a karantén feloldására, méghozzá azzal, hogy a vírus miatt megváltozó szokásokat is figyelembe véve az autók rovására több teret ad a biciklis és gyalogos forgalomnak, utcai árusításnak - írta a Guardian. A lap által ismertetett ambiciózus terv szerint városszerte mintegy 35 kilométer hosszan ideiglenes kerékpárutakat jelölnek ki, sok helyütt új járdákat építenek a gyalogosoknak, illetve ahol lehet, kiszélesítik a meglévőket. Emellett több helyen 30 kilométeres sebességkorlátozást vezetnek be a gyermekek védelmében, illetve a gyalogosok és biciklisek elsőbbségét szem előtt tartó utcákat jelölnek ki.

Az egyébként viszonylag kis területű - mindössze 15 kilométer átmérőjű -, ám 1,4 millió lakosú város már régóta szerette volna csökkenteni az autóforgalmat. A járvány miatt bejelentett karanténintézkedések hatására 30-70 százalékkal esett vissza az utak zsúfoltsága, és vele együtt a légszennyezettség szintje is. A városvezetés pedig szeretné kihasználni az alkalmat az újrakezdésre: egyebek között a járvány utáni gazdasági újraindulást is a korábbiaktól eltérő mederben képzelik el.

A gyalogos és kerékpáros forgalom előtérbe helyezése mellett szeretnénk több teret adni a boltok, bárok és kézműves, iparcikk műhelyek előtti kereskedelmi tevékenységhez is

- mondta a lapnak Marco Granelli alpolgármester.

Milánó közlekedési forradalom előtti és utáni látványterve

El kell fogadnunk, hogy hónapokig, vagy talán egy évig, vagy azután is új normák szerint fogunk élni, és megfelelő körülményeket kell biztosítani ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát ebben az új normalitásban is - mondta Pierfrancesco Maran, a másik alpolgármester. Hozzátette:

"a következő egy hónapban Milánóban, Olaszországban, Európában arról döntünk, hogyan élünk majd a következő évtizedben."

Épp ezért bár a város már javában dolgozott a 2030-as fejlesztési tervein, most sokkal inkább a jelenre koncentrálva újraterveznek.

A munkálatokat május elején a város legforgalmasabb bevásárlóutcájának számító Buenos Aires körúttal kezdik, és a tervek szerint a nyár végére fejezik be.

New York szorosan figyelemmel kíséri majd, hogyan haladnak a milánói tervek megvalósításával, mivel a járvány lefolyásában egy hónappal a világ legtöbb városa előtt járó város tapasztalatai jó alapot jelenthetnek a városok újraindításához - mondta Guardiannek Janette Sadik-Khan, korábbi New York-i közlekedési vezető, aki jelenleg több város tömegközlekedési vállalatával is együttműködik a járványvédelmi jó gyakorlatok megosztásában és az ezek figyelembevételével való újraszervezésében. Szavai szerint ez egy soha vissza nem térő alkalom a mélyreható változások végigvitelére a várostervezésben is: ne csak az legyen a fontos, hogy az autók minél gyorsabban elérjenek A-ból B-be, de mindenki számára biztonságos legyen a közlekedés.

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Paolo Salmoirago