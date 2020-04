Politikai vita Németországban: a menedékkérőket engedik csak be a határon

A koronavírus okozta feszült helyzet nemcsak az egészségügyben okoz problémákat, hanem meglehetősen felkavarja az európai politikai kedélyeket is. Beigazolódik az a mondás, hogy a krízisben mutatkozik meg a valódi jellem. Míg a spanyol és az olasz miniszterelnök még nagyobb európai szolidaritást követel, addig Németország különböző tartományai több mint száz koronavírusos intenzív ápolásra szoruló olasz és francia beteget fogadtak már be kezelésre. De ez a segítség, úgy tűnik, mégsem elég a délieknek.

A dél-európai, hagyományosan államháztartási hiánnyal küszködő országok mindenképpen az eurótagországok közös teherviselését akarják elérni, úgynevezett közös eurókötvényekkel, amelyekért az összes tagország együtt felelne.

Ezt azonban sem a németek, sem az osztrákok nem akarják, mert tudják, hogy a kötvényeket a déliek valószínűleg soha sem lesznek képesek visszafizetni. Ebből most hatalmas vita kerekedik, amelynek a vége még beláthatatlan, de máris az euró meggyengüléséhez vezetett.

Menedékkérők előtt szabad az út

Németországban a március 16. óta érvényes és április elején szigorított beutazási korlátozásokat valószínűleg hétfőtől Horst Seehofer belügyminiszter kívánsága szerint a kormány kiegészíti a repülőtereken beutazóknak elrendelendő 14 napos karanténkötelezettséggel is. Eddig a repülővel érkezők minden egészségügyi ellenőrzés és korlátozás nélkül beléphettek az országba. Ezt sokan, még a határőrség és a rendőrségi szakszervezetek képviselői is könnyelműnek tartották.

A belügyminisztérium állásfoglalása szerint azonban a beutazási korlátozások alól továbbra kivételt képeznek azok a beutazni szándékozók, akik menedékjogot akarnak kérni a német határon. Így az a helyzet állt elő – írja a Welt am Sonntag –, hogy míg a német határon át ingázó dolgozók, kamionsofőrök és a németországi lakhellyel rendelkezők kivételével az EU-tagországok állampolgárainak beutazását is visszautasíthatják, addig a harmadik országokból, akár papírok nélkül érkező bevándorlókat meg beengedik. Ez a gyakorlat a jelenlegi járványveszély közepette a CDU politikusai között is heves vitát váltott ki.

Norbert Hofer csak gazdasági uniót akar

Ausztriában Norbert Hofer, az osztrák Szabadságpárt elnöke az ORF televízióban egy interjúban nagyon elgondolkodtató szavakkal jellemezte az Európai Unió jelenlegi helyzetét.

"Az emberek felteszik maguknak a kérdést, ha ez az unió a krízisben nem tud nekünk segíteni, akkor minek kell nekünk egy politikai unió? És az a véleményem, nagyon is támogatom azt, hogy vonuljunk vissza a politikai unió projektjétől és élesszük fel sokkal erősebben a gazdasági unió alapötletét. Mert nekünk Európában a gazdasági együttműködés a fontos, mert

az alapötlet az volt, hogy a gazdaságilag szorosan összefonódott országok nem háborúznak egymással. Ez volt az Európai Unió alapötlete.

Utána jött a politikai unió, a tusolófejekkel meg mindenféle dologgal, amelyeket egységesítettek és szabályoztak, amely során a tagállamokat részben nagy nyomás alá is helyezték. Én tényleg amellett vagyok, hogy búcsúzzunk el a politikai uniótól" – mondta a pártelnök.

Charles de Gaulle francia elnök óta egyetlen vezető európai politikus sem merte ilyen konkrétan felvetni, hogy az uniós szerződéseket újra kell gondolni, és legyen csak egy gazdasági unió. Hofer szerint nem kell sem politikai unió, sem európai katonai szövetség, hanem szorosabb gazdasági együttműködés.

Azt is hozzáfűzte, hogy az unió a jelenlegi krízisben semmivel sem tudott az egyes országok között felmerült problémák megoldásához hozzájárulni, ezért láthatóvá vált, hogy mennyire fontosak a tagállamok, a nemzetállamok, ha arról van szó, hogy krízisekkel kell megküzdeni.

Nehezményezte, hogy az unió hangadója egyre inkább Németország és Franciaország lesz, és a kicsiknek, mint például Ausztriának egyre kevesebb beleszólásuk van a dolgokba.

