Heinz-Christian Strache számára „van visszaút” a nagypolitikába, és ezt joggal is gondolhatja, miután a mérések eredményei szerint nagyító nélkül is jól látható tábora maradt az osztrák választóközönségben – fogalmazott az InfoRádióban Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Szerinte a magyarországi vonatkozással bíró botrány után sokat lehetne az osztrák választói magatartáson spekulálni, de ha az egykori alkancellár a tervei szerint visszatér a bécsi önkormányzati választáson,

biztos, hogy számíthat akkora támogatottságra, ami mandátumot jelent.

Hiszen azután, hogy Ausztriában egy konzervatív–zöld kormánykoalíció alakult, és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) helyére az Osztrák Zöld Párt lépett, a politikai logika azt mondja: a jobboldali mező üresen maradt, illetve a befolyása kisebb lett, mint korábban, és ezzel éppenséggel lehet kereskedni a politikai piacon, Heinz-Christian Strache pontosan ezt teszi – fogalmazott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Emlékeztetett: mielőtt Strachét kizárta volna az FPÖ, már látható volt, hogy

minden harmadik párttag, és különösen a pártra szavazók közül minden harmadik ember kitart mellette.

Tehát a politikájára - nem, arra amit az ibizai videóban láthattunk, hanem amelyet korábban képviselt - igenis igény van.

Strache 2019 decemberében alakult tömörülése, a Szövetség Ausztriáért (DAÖ) reményei szerint 15 százalékot is elérhet majd a helyhatósági választáson, ami a fentiek ismeretében nem is tűnhet túl ambiciózus várakozásnak. Prőhle Gergely ugyanakkor nem hiszi, hogy az a „veszély fenyegetne”, hogy egyelőre olyan erős párttá nőnék ki magukat, amely a kormányzásba is beleszólhat. Főként, miután

momentán csak a Szabadságpárttól vesznek el szavazatokat, és Kurz kancellár politikai képességeit nem szabad alábecsülni,

amikor arról van szó, hogy a konzervatív mezőt mennyire tudja lefedni.

„Az biztos, hogy Heinz-Christian Strache mandátumot fog tudni szerezni, ám, hogy a távlati politikai perspektíva hogyan néz ki, azt majd meglátjuk később” – tette hozzá.

