Tragédia az Air France járatán

A járat az elefántcsontparti Abidjanból érkezett a francia fővárosba - közölték rendőrségi források. A repülőgép kedd este indult el az afrikai országból, és szerda reggel 6 óra után érkezett Párizsba. A lengén öltözött gyerek holttestét egy órával később találták meg a futóműben. A légitársaság szóvivője megerősítette "egy illegális bevándorló" halálát, amelyet "emberi tragédiának minősített". Az Air France nem közölt életkort, de több forrás szerint egy tíz év körüli gyerek holttestét találták meg.

