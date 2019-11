Incidens az amszterdami repülőtéren, rendőrök özönlötték el a Schipholt

Sajtóhírek szerint késsel felfegyverzett emberek kísérelték meg eltéríteni az Air Europa Madridba tartó járatát.

BREAKING: Possible hostage situation on a passenger plane at #Schiphol airport in Amsterdam. Dutch military police in scene. — News_Executive (@News_Executive) 2019. november 6.

A biztonsági lezárást a reptér hivatalos Twitter-oldala is megerősítette, mint írják „egy repülő fedélzetén kialakult szituáció“ miatt van szükség az intézkedésre.

#BREAKING Three knifeman trying to hijack a plane at #Schiphol airport: Dutch media pic.twitter.com/QnpVulklFy — Guy Elster (@guyelster) 2019. november 6.

Holland források is csak annyit említenek, hogy a madridi járatra való beszállás közben történt az incidens, a pilóta megnyomta a fülke vészjelző gombját, és azonnal leállították a beszállást.

#BREAKING: situation on #Schiphol has been ended, according to communication channels on the airport. pic.twitter.com/f5YF6tJpq0 — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) 2019. november 6.

Rendőröket és a holland különleges erők tagjait látni a repülőtéren, ahol leállították a felszállást.Nincs megerősített információ arról, hogy milyen természetű az incidens, a rendőrök a BBC szerint arra hivatkoznak, hogy a nyomozás tart, annyit azonban közöltek, hogy az utasok és a személyzet tagjai is biztonságban vannak.

Az amszterdami Schiphol Európa egyik legforgalmasabb repülőtere, évente több mint 70 millió utas fordul meg itt.

Nyitókép: pixabay