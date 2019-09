Nem igaz a hír a magyar fotóriporter líbiai elrablásáról

Valóban bajba jutott egy magyar sajtófotós Líbiában, de nem rabolták el - közölte a sajtóban széles körben elterjedt hírrel kapcsolatban a magyar külügy. Menczer Tamás tájékoztatásért felelős államtitkár saját Facebook-oldalán közölte, a korábban megjelentekkel szemben azt írta, információik szerint a magyar fotóriporter szombaton a tripoli frontvonalon bombatámadás következtében megsebesült, ezt követően Tripoli egyik, frontvonalhoz közeli kórházában sikeres műtéten esett át.

Az eredeti, téves hírt közlő Index frissített összeállításában az is szerepel, hogy egy helyi elemző már posztolt is a fotósról.

#Libya- more of the battle of narratives:

Pro-#LNA sources claim that Szabó Gergely Hoang Viet, a journalist from #Hungary, was kidnapped from his hotel in #Tripoli, while #GNA sources claim he was wounded in a #UAE airstrike and evacuated for medical treatment. pic.twitter.com/w8sEwzGeMk