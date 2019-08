Fontos üzenetet küldött a pápa a legnagyobb Mária-ünnep alkalmából

Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint Jézus Krisztus "röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe" édesanyja, Mária holttestét.

Jeruzsálemben az 5. században már megemlékeztek az ünnepről, amelyet Dormitio sanctae Mariaenek, azaz "a Szentséges Szűz elszenderülésének" neveztek. A 6. században egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, és a 8. századtól kezdve Assumptio beatae Mariaenek, azaz a Boldogságos Szűz mennybevételének nevezték.

XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a "Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe"

- írta az ünnepről az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye.

Az ünnepet Szent István király olyan fontosnak tartotta, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába. Ezért nevezik Szűz Máriát Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariaenek. Szent István 1038-ban éppen Nagyboldogasszony napján hunyt el.

Nagyboldogasszony napja kötelező ünnep, vagyis a katolikus hívőknek ezen a napon kötelező szentmisén részt venniük. Az ünnep alkalmából Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek délelőtt fél 11-kor az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét.

Ferenc pápa hatezer rózsafüzért áldott meg

A Közel-Kelet és a világ békéjéért imádkozott Ferenc pápa csütörtökön a Vatikánban, ahol hatezer rózsafüzért áldott meg, amelyeket szíriai katolikus közösségeknek osztanak szét.

"Arra kérlek titeket, hogy kísérjétek imáitokkal következő gesztusomat: megáldom ezt a sok rózsafüzért, amelyeket szíriai testvéreinknek szánunk" - mondta a pápa Mária mennybevételének ünnepén, az Úrangyala imádságot követően.

A kezdeményezést a Segítséget a Szükséget Szenvedő Egyháznak (Aid to the Church in Need, ACN) nevű jótékonysági szervezet indította útjára.

"Mária e nagyszerű ünnepén megáldom ezeket a rózsafüzéreket, amelyeket szíriai katolikus közösségeknek osztanak szét közelségem jeléül" - folytatta a katolikus egyházfő. "Különösen gondolok azokra a családokra, akik elveszítették hozzátartozójukat a háborúban" - hangsúlyozta.

"A hittel mondott ima erős! Imádkozzuk a rózsafüzért a Közel-Kelet és a világ békéjéért!"

- fűzte hozzá Ferenc pápa.

A 2011-ben kezdődött szíriai konfliktusban több mint 371 ezren vesztették életüket.

Nyitókép: Francesco Botticini: Mária mennybevétele (Wikipédia/www.nationalgallery.org.uk)