Durván elnézte az autómosót a sofőr

A kocsi éppen kifelé tartott a mosóból, azonban az út helyett a folyónak ment. Az autó elmerült, de utasai épségben kimásztak. A New Jersey állam béli Hackensack városának tűzoltói rakták föl a közösségi oldalukra a videót, amelyhez azt írták: a sofőr összetévesztette a féket a gázpedállal....

Driver exiting Car Wash mistakenly hit gas instead of brake. Occupants of car self extricated back to shoreline. One occupant of car was transported to hospital with minor injuries. Hackensack police to conduct investigation. @HackensackPD @ABC7NYNewsDesk @NBCNewYork #HFD pic.twitter.com/UYT0ySfvDx