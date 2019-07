Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben. Az áldozatok közvetlenül a gázterminál melletti gépkocsijavító műhelyben dolgoztak.

A hőerőmű magasnyomású gázterminálja ég, és fennáll annak a veszélye, hogy a lángok átcsapnak más létesítményekre és épületekre, így egy kollégiumra is. A tüzet feltehetően robbanás okozta.

A hírportálokon bemutatott felvételeken mintegy ötven méter magas lángoszlop magasodik az üzem felett, és sűrű fekete fűst gomolyog körülötte. Az Interfax úgy értesült, hogy a gázterminál területén lévő, kenőzsírt tartalmazó tartály ég mintegy 200 négyzetméteres területen.

#BREAKING : #RUSSIA : Massive fire errupted at Thermal power station in #Mytishchi near #Moscow. Fire train has been sent to the place of fire and aviation is also alerted to extinguish the major fire at thermal power station. pic.twitter.com/nvmcLHAwUl