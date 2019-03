Nincs bizonyíték Donald Trump ellen, ügyvédje vizsgálatot követel

Giuliani vasárnap este a Fox televíziónak nyilatkozva kifejtette: "teljes és átfogó nyomozásra van szükség - és legalább olyan lelkesedéssel, mint ahogyan a mostanit végezték -, annak feltárására, hogy honnan indult el a vádaskodás, ki indította el és ki fizetett érte".

A Robert Mueller vezette testület 2017 májusa óta vizsgálta azt, hogy Donald Trump amerikai elnök választási kampánytörzse vagy munkatársai egyeztettek-e, összejátszottak-e az oroszokkal az elnökválasztási kampány idején. William Barr igazságügyi miniszter helyi idő szerint vasárnap tájékoztatta levélében a szövetségi törvényhozást arról, hogy

a Mueller-bizottság nem talált erre bizonyítékot.

Az elnök ügyvédje Adam Schiff kaliforniai demokrata párti képviselőhöz intézve szavait leszögezte, hogy Donald Trump ellen olyan bűncselekmény ügyében folytattak vizsgálatot, amelyet nem követett el. Schiff még vasárnap délelőtt, egy televíziós vitaműsorban is azt állította, hogy bizonyítékok állnak rendelkezésre a Trump-kampány és oroszok összejátszásáról.

"Hol vannak Schiff bizonyítékai? Hol? A fejében?"

- kérdezte Giuliani.

Schiff, aki a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője, az ABC televíziónak azt mondta: az általa irányított bizottság a teljes Mueller-jelentést látni akarja, mert

az, hogy nem emelnek új vádat, "nem jelenti azt, hogy nincs csalhatatlan és terhelő bizonyíték, amelyet meg kellene osztani az amerikai néppel".

Schiff kilátásba helyezte - amit később Jerry Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának szintén demokrata párti elnöke meg is erősített -, hogy a kongresszus elé idézik meghallgatásra William Barr igazságügyi minisztert. Schiff azt hangoztatta, a hírszerzési bizottságnak kötelessége megvizsgálni, hogy vajon "az elnök kompromittálódott-e akár büntetőjogilag, akár másként".

Trump: a felmentés totális

A jelentésre adott első reakciójában Donald Trump a floridai Mar-a-Lagóban újságíróknak nyilatkozva leszögezte: nem volt összejátszás Oroszországgal, nem történt meg az igazságszolgáltatás akadályozása, a felmentés totális. Az elnök megjegyezte:

szégyen, hogy az országnak keresztül kellett mennie ezen a vizsgálaton.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. március 24.

Mike Pence, az Egyesült Államok alelnöke egy közleményében azt hangoztatta, hogy Robert Mueller megállapításait minden igazságszerető amerikainak örömmel kell fogadnia. "Két esztendeig tartó vizsgálat és a média tagjainak felelőtlen vádaskodásai után a különleges vizsgálóbíró megerősítette, amit Donald Trump mindig is mondott: nem volt összejátszás a Trump-kampány és Oroszország között a 2016-os választások idején" - fogalmazott az alelnök. Hozzátette: "nagyszerű nap ez Amerikának".

Szerinte az amerikaiak most már "biztosak lehetnek" abban, hogy a Trump-kormányzat arra összpontosít, ami igazán fontos. "Csak remélhetjük, hogy a demokraták, akik oly sok időt töltöttek e lejáratódott vádaskodásokkal, most majd csatlakoznak hozzánk, és ők is segítik a nemzetünket még virágzóbbá és minden egyes amerikai számára még biztonságosabbá tevő programunkat" - hangoztatta Mike Pence.

Míg a republikánus tábor megelégedéssel fogadta, a demokrata politikusok nem vitatták ugyan, de fenntartásaikat hangoztatták a William Barr igazságügyi miniszter által a törvényhozóknak tájékoztatásul küldött levéllel kapcsolatban, amelyben Barr összefoglalta a Mueller-bizottág főbb megállapításait.

Nancy Pelosi házelnök és Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője közös közleményében annak a véleményének adott hangot, hogy

William Barr tájékoztatója "legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyi választ megad".

A két politikus úgy vélte, hogy Barr "nem semleges megfigyelő". Egyúttal bejelentették: a kongresszus kéri a jelentés egészét és a hozzá tartozó dokumentációt is.

Jerry Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának demokrata párti elnöke úgy vélte, a jelentésben "ellentmondások" vannak, és bejelentette, hogy "a közeljövőben" kongresszusi meghallgatásra beidézik William Barr minisztert.

A Wall Street Journal elemzése szerint Donald Trump munkatársai számára politikailag "aranyat ér" a Mueller-bizottság jelentése. A lap értesülései szerint a Trump-kampány a következő napokban közvélemény-kutatásokat tervez, hogy felmérje, vajon a Mueller-vizsgálat milyen mértékben lehet hatékony fegyver a 2020-as elnökválasztáson a demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo