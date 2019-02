Előre hozott általános parlamenti választások kiírását jelentette be április 28-ára, egyúttal feloszlatta a jelenlegi törvényhozást Pedro Sánchez spanyol kormányfő pénteken Madridban.

"A két lehetőség közül, nem tenni semmit és folytatni költségvetés nélkül, vagy

kiírni a választásokat és szót adni a spanyoloknak,

én a másodikat választom. Spanyolországnak továbbra is haladnia kell, továbbra is fejlődnie kell" - fogalmazott a miniszterelnök, aki bejelentését megelőzően rendkívüli tanácskozást tartott minisztereivel, döntéséről pedig tájékoztatta VI. Fülöp spanyol királyt is.

A kormányfő azután határozott az előre hozott választások kiírása mellett, hogy

a spanyol parlament szerdán leszavazta a kormány idei költségvetési javaslatát,

amelyre több mint húsz éve nem volt példa Spanyolországban. A parlamenti ciklus eredetileg 2020 nyarán ért volna véget.

Pedro Sánchez bírálta a 2019-es büdzsé tervezetét leszavazó ellenzéki pártokat, akik ezzel "az elmúlt évtized legszociálisabb költségvetését utasították el". A pártok nem a közérdeket tartották szem előtt - hangsúlyozta.

Hozzátette: épp emiatt az elmúlt hónapok során több, az állampolgárok jóléte szempontjából fontos törvény elfogadását is akadályozták, így nem ment át a parlamenten például az eutanáziatörvény vagy a munkaügyi reform sem.

Mint mondta, ezzel együtt is a szocialista kormány nyolc és fél hónapos működése során 13 törvényt és 24 törvényerejű rendeletet léptetett életbe. Intézkedéseik közül kiemelte a nyugdíjemelést, a közalkalmazotti béremelést, valamint a minimálbér emelését, amelyekre "költségvetéssel vagy anélkül", de garanciákat biztosítottak.

Pedro Sánchez szerint a vita most arról szól, hogy ki milyen Spanyolországot szeretne megteremteni.

A jobboldal és annak három pártja, amely a múlt hétvégén előre hozott választásokat követelve nagyszabású felvonulást tartott Madridban, olyan Spanyolország mellett van,

"amelyben nem férünk el sokan, amelyben csak ők férnek el"

- jelentette ki.

"Meggyőződésem, hogy vissza lehet állítani az állampolgárok számára hasznos politikát, a toleranciát, a tiszteletet, a józan észt, a mérsékeltséget" - fogalmazott Sánchez, hozzátéve, hogy véleménye szerint az ország egységének egyetlen garanciája a szociális és területi kohézió megerősítése.

