Visszafoglalták Novaja Zemlját a jegesmedvék

December óta jegesmedvék gyülekeznek az Arhangelszki régióban lévő szigetcsoportnál, több mint 52 alkalommal tűntek fel Belusja Guba település közelében.

Hírügynökségi jelentés szerint 6-10 egyed rendszeresen a település területén tartózkodik, számos esetben embereket támadnak meg, hivatalokba és irodába törnek be.

Polar bears going into apartment blocks on Novaya Zemlya. State of emergency announced on the island. Usually they mass on land when there is no ice on the sea... pic.twitter.com/35QcLTiPzJ