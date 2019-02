Hatalmas robbanás San Franciscóban

Felrobbant egy gázvezeték, majd kigyulladt öt épület San Franciscóban szerda délután, a lángok három emelet magasra csaptak.

A szomszédos házakat kiürítették - köztük egy postahivatalt -, a környező utcákat lezárták. A helyi KPIX-TV értesülése szerint a lángok egy építési területről terjedtek tovább.

Was just having lunch when we heard an explosion and saw huge flames shooting out from the street on Geary in front of Hong Kong lounge 2. Hope no one got hurt. It was surreal. #explosion #SanFrancisco #gearystreet pic.twitter.com/xzrZRq1IsA