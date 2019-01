Levelet írt Donald Trump Kim Dzsong Unnak

A levél tartalmáról a hírcsatorna nem számol be, csak annyit ír, hogy a küldeményt Phenjanba szállították és személyesen adták át Kimnek.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség ugyanakkor arról számolt be, hogy a hét második felében várhatóan Washingtonba utazik Kim Jong Csol, a diktatúrát irányító állampárt, a Koreai Munkapárt központi bizottságának alelnöke, ahol várhatóan Mike Pompeo külügyminiszterrel tárgyal. Ezt hivatalosan sem Phenjan, sem Washington nem erősítette meg. Kim és Pompeo tervezett találkozóját novemberben váratlanul lemondták.

Kim Jong Csol és Mike Pompeo Kim Dzsong Un és Donald Trump esetleges második csúcstalálkozójáról is egyeztethet. Ennek egyelőre sem a helyszínét, sem az időpontját nem jelölték ki, de a hírek szerint mindkét vezető nyitott, hogy a tavaly nyári szingapúri megbeszéléseket követően ismét tárgyalóasztalhoz üljenek. Lehetséges helyszínként Vietnam és Thaiföld is szóba jött, de az is lehet, hogy a Dél-Koreát és Észak-Koreát elválasztó demilitarizált övezetben fekvő Panmindzsonban tartják majd a második Trump-Kim csúcsot.