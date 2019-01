Két bal lábat kapott az ausztrál miniszterelnök

A fényképet idillire tervezték, rajta van Morrsion felesége és két lánya, sőt a család kutyája is, csakhogy valaki a kommunikációs kollégái közül nem találta tökéletesnek, és photoshoppal próbált rajta segíteni. És Morrison jobb lába helyére is odavarázsolta a balt. Így viszont a közösségi oldalakon pillanatok alatt kedvenc lett a felvétel, amelyből aztán több mém is készült - írja a The Guardian.

Az eredeti fotót azóta törölték, Morrison szóvivője pedig közölte, a kormányfőnek nem volt köze a szerencsétlen változtatáshoz, valaki a hivatalában "segített".

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L

Morrison aztán a Twitteren közzétett egy fotót a valódi lábáról a kedvenc edzőcipőjében, és üzent is a kollégáinak, hogy ha már photoshopolnak, akkor inkább a hajára összpontosítsanak, ne a lábára.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! ?

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq