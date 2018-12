Korábban távozik az amerikai védelmi miniszter

Donald Trump vasárnap a Twitter közösségi portálon méltatta a jelölt eddigi tevékenységét, és leszögezte: "Ő (Shanahan) nagyszerű lesz".

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!